XPower外置充電池　實用高輸出

外置充電池可以話係人人必備的隨身配件之一，本地品牌XPower最近就一口氣推出多款外置充電池，款式夠特別兼各有賣點。第一款介紹就有PB10E，內置10,000mAh電量，長形薄身設計，表面更加入電鍍效果，非常有型。機頂設有二個輸出插口，一個是USB-C，對應PD及QC 3.0技術；另一個傳統USB，同樣支援QC 3.0。



現時大部分新手機都加入無線充電功能，咁就可以選擇WPD15。內置15,000mAh電池，提供對應PD技術的USB-C及兼容QC 3.0技術的USB插口。另外機面亦設有無線充電板，最高達10W輸出。特別在於機面設有屏幕顯示剩餘電量、輸出電壓，夠晒清晰。



嫌一般外置充電池太重的話，PB3T應該適合你。機身面積與一張八達通相約，而且僅重64g，超輕巧！PB3T內置3,000mAh電池，並附設microUSB線材，加上設有坑槽擺放Lightning接頭，再附送USB-C接頭，美中不足是電流輸入及輸出僅5V/1A。



同場亦推出可伸縮USB線材，設有金屬圓形外殼，可以將線材插頭收納。線材可伸縮至4種不同長度，插頭一邊是USB，另一邊是microUSB及USB-C接頭。此外，對應QC 3.0技術及最高3A/2.4A輸出。