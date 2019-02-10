自家製燕麥水果乳酪杯　健康有「營」

呢幾日食咗唔少蘿蔔糕、年糕，可能增磅不少，所以應該食番清淡啲；IG@youmiam就教大家利用自家製的朱古力燕麥杏仁，配水果做成乳酪杯。將燕麥、切碎杏仁加龍舌蘭糖漿和椰子油拌勻再焗，凝固後揉成小塊便完成，做法非常簡單。除了用椰子油，也可用榛子油來代替，以增添不同風味。大家亦按個人喜好選擇用上不同水果，這次就用上酸甜奇異果、補充體力的香蕉，再加汁豐的柑橘。將乳酪、 朱古力燕麥杏仁、水果梅花間竹放在杯內便完成。



賣相吸睛的乳酪杯，清新富嚼勁，自家製的朱古力燕麥杏仁無添加又有口感，配上時令水果非常夾，輕怡又飽肚。

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材料：

燕麥片 150克

杏仁 1杯

龍舌蘭糖漿 4湯匙

椰子油 4湯匙

朱古力粒 1杯

奇異果 半個

香蕉 1條

柑橘 1個

乳酪 125克

石榴粒 少許



做法：

1.杏仁切碎，和燕麥片、糖漿、椰子油混合。

2.在焗盤上鋪平，以攝氏160度焗15至20分鐘，揉碎。

3.加入朱古力粒拌勻。

4.奇異果去皮切小塊、香蕉切片、柑橘去皮分成小塊。

5.依次倒入乳酪、杏仁燕麥、柑橘片，再加一層乳酪、香蕉片和奇異果片，最後加乳酪和杏仁燕麥、石榴子等裝飾即成。