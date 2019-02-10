自家製燕麥水果乳酪杯　健康有「營」

2019年02月10日 15:00
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    簡單的鮮果燕麥乳酪杯，用來做早餐或下午茶都啱。（互聯網）

    呢幾日食咗唔少蘿蔔糕、年糕，可能增磅不少，所以應該食番清淡啲；IG@youmiam就教大家利用自家製的朱古力燕麥杏仁，配水果做成乳酪杯。將燕麥、切碎杏仁加龍舌蘭糖漿和椰子油拌勻再焗，凝固後揉成小塊便完成，做法非常簡單。除了用椰子油，也可用榛子油來代替，以增添不同風味。大家亦按個人喜好選擇用上不同水果，這次就用上酸甜奇異果、補充體力的香蕉，再加汁豐的柑橘。將乳酪、 朱古力燕麥杏仁、水果梅花間竹放在杯內便完成。

    賣相吸睛的乳酪杯，清新富嚼勁，自家製的朱古力燕麥杏仁無添加又有口感，配上時令水果非常夾，輕怡又飽肚。
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    材料：
    燕麥片　150克
    杏仁　1杯
    龍舌蘭糖漿　4湯匙
    椰子油　4湯匙
    朱古力粒　1杯
    奇異果　半個
    香蕉　1條
    柑橘　1個
    乳酪　125克
    石榴粒　少許

    做法：
    1.杏仁切碎，和燕麥片、糖漿、椰子油混合。
    2.在焗盤上鋪平，以攝氏160度焗15至20分鐘，揉碎。
    3.加入朱古力粒拌勻。
    4.奇異果去皮切小塊、香蕉切片、柑橘去皮分成小塊。
    5.依次倒入乳酪、杏仁燕麥、柑橘片，再加一層乳酪、香蕉片和奇異果片，最後加乳酪和杏仁燕麥、石榴子等裝飾即成。