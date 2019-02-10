今個農曆新年，多個高級鐘錶品牌，運用不同傳統工藝設計精緻獨特的豬年特別版腕錶，由琺琅採繪、意國古老雕刻工藝以至是日本古老蒔繪工藝等，將代表忠誠、寬厚、溫和、快樂與善良的小豬，栩栩如生展現於腕錶上。



【Jaquet Droz 微繪工藝】

品牌每年都會推出多款生肖主題錶款，今年運用兩種不同傳統裝飾工藝，設計兩款豬年特別版腕錶。一款腕錶採用微繪工藝，在明火琺琅錶盤上繪畫出小豬在麥田間悠然踱步的景象。通過成熟的麥子寓意豐足與繁榮，麥田中閒適自在的小豬則象徵和平與智慧，而錶背的金質雕刻擺陀上亦描繪相似的景象。腕錶備有紅金錶殼，備有35mm女裝鑲鑽款式，及39mm無鑲鑽的中性款式。



另一款Petite Heure Minute Relief Pig以雕刻工藝，在錶盤上呈現一頭野豬在八棵橡樹前佇立的畫面，錶盤上的紅金雕刻圖案與縞瑪瑙時分顯示盤形成鮮明對比。43mm紅金錶殼款式限量28枚，而白金款式限量8枚。



【Panerai 古老「Sparsello」雕刻】

自2009年開始推出生肖特別版腕錶的Panerai，今年繼續以Luminor Sealand錶款設計豬年特別版腕錶。腕錶由大師級工匠以意大利古老工藝「Sparsello」，在錶蓋上雕刻出豬年圖案。此工藝採用特製的工具，先將圖案刻在精鋼上，然後綴以多層平行金線嵌花，再鎚打金線直至與坑紋合而為一，勾勒出豬的形態和精緻無比的雕飾。腕錶搭載品牌P.9010自家自動機芯，備有3天動力儲存。



【Piaget 大師操刀】

Piaget邀請琺琅工藝大師Anita Porchet操刀製作豬年特別版腕錶，錶盤用金線和特製凝膠在錶盤上製出線稿，然後將錶面劃分為無數微型方格，再將琺瑯顏料填入方格，放進溫度超過攝氏800度的窯中，多次燒製成型，壓平後塗上清漆，煥發淡雅柔和的光澤。在Anita的妙手下，豬仔圖案呈現出栩栩如生的短絨皮毛與肉色質感。腕錶屬Altiplano款式，18K白金錶殼鑲嵌78顆共0.7卡圓形美鑽，搭載品牌430P超薄手動上鏈機芯，限量38枚。



【Chopard 日本蒔繪】

L.U.C XP豬年蒔繪腕錶以日本傳統蒔繪工藝打造，這種古老的日本傳統工藝生漆原料是從「Urushi」樹，也稱「漆樹」或「日本漆樹」的樹脂萃取而來，極之稀少珍貴。品牌邀請日本國寶級蒔繪領域泰斗級大師增村紀一郎親自監督，他與傳統工藝的提倡者蕭邦及商山田平安堂攜手合作，督導蒔繪大師小泉三教繪製所有錶盤。18K玫瑰金錶殼，搭載L.U.C 96.17-L自動上鏈機芯。