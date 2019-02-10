一片睇晒　新春攝太歲全攻略

古語有云「太歲當頭坐，無災也有禍」，意味着犯太歲的人來年不論是健康、工作和感情運都一般，各方面都可能會諸事不順。為求心安，如自己的生肖今年犯太歲，不妨考慮到廟宇拜拜太歲，藉此趨吉避凶。其中圓玄學院的元辰殿就有齊60太歲神像和大將軍斗姥元君，因此每年都會人頭湧湧，是熱門參拜地點之一，參拜過後更可以順便去荃灣行個大運，祈求來年順順利利。



玄學家陳定幫師傅解釋，太歲神是道教獨有的神仙譜系，是對天庭分管人間禍福星辰之神的尊稱，相傳60位太歲神會輪流掌管人間一年的禍福，而犯太歲則是指自己的本命太歲星君和當年的「值年太歲」相犯，犯太歲者大都會流年不利、事業多困和身體多病，但只要誠心祈求太歲神的庇護，仍然可以逢凶化吉，消災解厄，他說：「2019年是己亥豬年，值年太歲為謝太大將軍，犯太歲的生肖分別是本命年的肖豬、沖太歲的肖蛇、害太歲的肖猴和破太歲的肖虎，要化解太歲的負面影響，大家可以在破日以外的日子到廟宇參拜，其中2月19日（正月十五）的上午11時至下午1時（沖蛇、猴、豬）和2月26日（正月廿二）的下午1時至下午3時（沖鼠、牛）均是參拜吉時，大家可以在以上時間進行攝太歲儀式。」



陳師傅提醒，拜太歲雖然沒有特定服飾，但穿着亦最好端莊一點，女士可以避免穿短褲和低胸衫，以示對太歲的尊重，他說：「另外，在殿內亦不宜嬉戲飲食，更加不可以吸煙飲酒，一切都要以尊重為上。同時，保持心態良好亦相當重要，始終新年期間，廟宇一般都比較擠迫，很容易會和其他善信有身體碰撞，這個情況記得要保持心平氣和，避免和人發生衝突。值得一提的是，根據傳統，女士有月事時是不可以參拜神佛，也不可以上香，否則會被視為對神佛不敬。」



除了圓玄學院，各區亦有多個可供參拜的地方，港島區可以去上環文武廟旁的列聖宮、大坑蓮花宮和灣仔玉虛宮，九龍區則有嗇色園黃大仙祠、紅磡的觀音廟和深水埗天后廟，但要注意的是，每間寺廟的攝太歲程序或有少許不同，大家只需按照指示便可。