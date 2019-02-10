本日日本：東京鬧市都有油菜花睇！

春天到了，好多人都想到東京賞花。2月至3月來到東京，原來可以欣賞到一整片油菜花田，而且還是在東京都心，實在是非常特別的賞花體驗！



可說是台場玄關的「新橋站」，在東京臨海新交通臨海線的乘車口旁邊，聳立了多棟摩天大樓，包括日本電視台、電通本社など等，而在這些高樓之間，有一個名為「浜離宮恩賜庭園」的花園，每到冬去春來，公園內3,000平方米的土地上，便會長出30萬株油菜花，出現了一幅黃色的地氈，絕對是打卡的好地方！



在這裏可並非只有油菜花可看，只要穿過油菜田，繼續前行，便會到達公園內的水上巴士站，就在倉庫和管道附近，還有一大片的梅林！賞完花之後，更可在此乘坐水上巴士往淺草或台場，實在非常方便呢！



此外，你亦可以選擇在園內散策，這裏設有日式花園及大池塘，還有一個「中島の御茶屋」，在此品嘗抺茶及和菓子，感覺非常Hea呢！



根據往年經驗，油菜花花期為2月中旬至3月中旬，而到了4月上旬，便論到櫻花登場了，這裏有100棵染井吉野櫻及八重櫻，絕是東京鬧市治愈心靈的好地方！



浜離宮恩賜庭園

地址：104-0046 東京都中央区浜離宮庭園1-1

交通：JR・ゆりかもめ・都営浅草線新橋駅

網址：https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index028.html