嘉倩BB大讚！　Notebook 9 Pen手寫筆電

Gadget有筆並非新鮮事，Samsung旗下Galaxy Note便以S Pen作為生招牌，最近廠商把這功能移植到Notebook上，推出新作Notebook 9 Pen，升級版S Pen篤得又畫得，方便到嘉倩BB都心思思想買！



Notebook 9 Pen備有13.3吋及15吋版本，機身採用全鋁金屬設計，重量低至1,120g起，雖然談唔上輕巧，但拎出街用依然可以接受。它以海洋藍色作為主調，邊緣以鑽石切割，又是一體化金屬設計，外表華麗時尚，比傳統非黑即白的Notebook要搶眼得多！



機身設有360度旋轉屏幕，可調校不同角度，既可帳篷式擺放方便睇片，又可變成平板電腦，方便畫圖或Presentation之用。一如同門Galaxy Note，它設有筆槽收納S Pen，後者無須充電，拔出來即可篤芒或抄寫筆記，而且它的筆桿比手機版稍大，握感更佳；同時反應又比上一代提升2倍，配合0.7mm筆尖、4,096種壓力感應及傾斜識別能力，用落比Mouse更為靈活。



屏幕方面，13.3吋版本的邊框僅有5.9mm窄，比上一代型號提供更廣闊畫面。解像度則達1,920×1,080，屏幕亮度達500nits，並擁有178度可視角度及可展示95%的sRGB色彩，測試所見色彩逼真、亮度適中，而AKG喇叭的中低音表現也不俗，用作私人影院絕對綽綽有餘！



硬件方面，Notebook 9 Pen配備了第8代Intel Whiskey Lake 處理器，《GeekBench》跑分反映效能不俗，而整台機充滿電後可運作15小時，並對應快速充電功能，毋須擔心電量問題。全線Notebook 9 Pen現已上市，入場費萬三元左右。