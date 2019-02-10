每年情人節都送花？好悶呀！今年不如搞搞新意思，帶另一半來到北角匯打造的花花世界，拍拍拖，談談情，大放閃光彈！現場以近20款、過千朵的絲花和精選古典樂器，拼砌出4組浪漫場景，呈現出不同的戀愛階段。其中「愛情『號』」就是以柔和的法國號配襯玫瑰花，演繹緣分邂逅的經過；而「羅曼『提』克」則訴說友達以上，戀人未滿的忐忑心情，好比大提琴高低起伏的變奏，至於在「訂情『豎』下」，正是向戀人表白的最好時候，繼而當然是成雙成對，步入「幸福『鋼』臨」，共譜愛情的最終章。若嫌未夠，場內另設4個花系打卡位，包括「花漾許願池」、「小小愛樂園」、「長桌花匯」及「情定門」，歡迎大家狂晒恩愛！



此外，商場亦特設「花束音樂卡」及「鮮花掛飾」兩大手作坊，讓你在花藝師指導下，親手設計獨一無二的情人節禮物。與此同時，樹葉吹奏情侶組合徐品皓和鄧綺雯亦會於情人節及元宵節前夕舉辦「葉韻傳情體驗坊」，屆時參加者可嘗試製作心形葉笛，學習掌握持葉和發聲技巧，完成後可合奏經典情歌。



【Rhythm of Blossom花語聲願】

日期：即日至3月31日

時間：10:00am-10:00pm

地點：北角匯Harbour North@VIC地下及1樓