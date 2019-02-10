平成作家改編榜　這些影視作品來自他們的……（下）

早前跟大家談過五位劇集及電影改編常客的作家，今天再為大家介紹多五位，這五位名氣未必比得上之前那五位，改編作品大家看過的機會也不多，但其實這些作品都有值得欣賞之處，隨時是滄海遺珠呢！



伊坂幸太郎 奇特想像

改編電視作品：《再見，黑鳥》

改編電影作品：《天才搶匪盜轉地球》、《家鴨與野鴨的投幣式置物櫃》、《死神的精確度》、《一首Punk歌救地球》、《重力小丑》、《宅配男金色搖籃曲》

無論在日本或大中華地區，想像力豐富、極具個人風格的伊坂幸太郎，都有不少粉絲，雖然他至仍然無緣直木賞，但是他的作品銷量卻一直有保證。而且他的作品十分適合改編成電影，已有十部搬上大銀幕，其中《死神的精準度》的主角就是大家熟悉的男神金城武！



吉田修一 都市生活

改編電視作品：《東京灣景》、《平成猿蟹合戰團》

改編電影作品：《愛上July 24大道》、《東京同棲生活》、《惡人》、《那年遇上世之介》、《怒》

曾以《公園生活》獲得芥川獎的吉田修一，作品大多以描寫都市年輕族群為主，包括《愛上July 24大道》、《東京同棲生活》、《橫道世之介》等等，其中《惡人》被改編成電影，為男女主角妻夫木聰、深津繪里贏得多個獎項。



東川篤哉 幽默推理

改編電視作品：《推理要在晚餐後》、《再也不誘拐了》、《放學後再推理》、《我討的偵探》

改編電影作品：《推理要在晚餐後電影版》

廣島縣尾道市出身的東川篤哉，本來有多年都過着月薪12~13萬日圓的打工生活，甚至差點兒無家可歸， 2002年以《密室的鑰匙借給你》獲得新人獎正式出道，屬本格推理派作家，作品偏向幽默，其中《推理要在晚餐後》，大但銷量極佳，更得「本屋大賞」，改編成日劇後也大受歡迎。



有川浩 成人輕小說

改編電視作品：《飛特族、買個家》、《飛翔公關室》、《三匹歐吉桑》

改編電影作品：《圖書館戰爭》、《兩樹之國》、《植物圖鑑》、《旅貓日記》

有川浩曾自稱自己的作品為「以成人為對象的輕小說」。早期不少作品，充滿著大量的SF・懸疑要素，其中《圖書館戰爭》便被改編成電影。與此同時，其戀愛故事又被評為「閃到瞎」，特別喜愛描繪女主角和與其年齡、社會地位有所差別的男性之間的戀愛故事。



角田光代 文壇奇女子

改編電視作品：《第八日的蟬》、《紙之月》、《三個謊言》

改編電影作品：《第八日的蟬》、《紙月人妻》、《月與雷》

角田光代堪稱是日本文壇的奇女子，她無視於旁人的目光，堅守自己的信念，在文壇上找到屬於自己的位置。角田光代擅長描寫現代女性不為人知的面貌，並在作品中不斷探討何謂「家庭」，但與同時，她仍盡力在灰暗的小說中，開拓一條通往光明的道路。其中《紙之月》便先後被改編成日劇及電影，電影版（片名為《紙月人妻》）更為宮澤里惠贏得不少獎項！