【決性11點】錯的人……

在一段戀愛關係中，女人最怕就是愛上錯的人，傷了心和身，讓自己愛的滿是傷痕。不想傷身又傷心，先要搞清楚他是甚麼人，才能考慮自己是否值得去愛。



Q：假如你告訴他有一名年過30、不太相熟的女性朋友，近日被男友拋棄後才發覺懷孕，更打算獨力撫養BB長大，他會用哪兩個字來評價當事人呢？



A.戇居

B.太傻

C.偉大

D.負責



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答案分析



A.專業玩家

他是個把愛情當成玩物的人，愛情對他來說只是一種遊戲，他可以同時跟多人發生曖昧，甚至進展至肉體關係。這種人無法對女人從一而終，因為他根本未玩夠，和他在一起，最終只會受傷害。



B.到處留情

他很擅長追求女生，每次出擊也是看準目標後才下手，成功率頗高。可惜他太容易對人有興趣，這讓他到處留情，不能只認真對待一個人。他不是不愛你，但愛你的同時也容易愛上別人，結果弄出多角關係。



C.享受戀愛

他是終日沉醉在愛情的男人，他享受戀愛的感覺，喜歡看到女生為他付出，對他死心塌地，這才能讓他找到自我價值。想要改變他，你要一步步走進他的生活，讓他習慣依賴你，再也離不開你。



D.老公之選

他通常以結婚為大前提和女生交往，他不會輕易展開一段關係，當開始了便會努力經營這份愛情，期望能順利開花結果。他或許不是一個很有趣的人，但他卻是一個負責任的人，值得你付託終身。