香港估估吓：呢條街喺中環邊度？

在中環屹立近一個世紀的老牌茶樓「蓮香樓」，營運至本月底便會與茶客暫時告別，會否有緣再聚，至今仍是未知之素。茶樓本名為連香樓，於清光緒十五年（1889年）於廣州西關開業，由於其蓮蓉餡料清香可口大受迎，故後來索性改名為蓮香樓。1927年茶樓來港開業，分別於港九設有3間分店，而現時只剩中環威靈頓街一間。



說到茶樓所在的威靈頓街，同樣歷史悠久，甚至可以說是見證着本港的發展。此街早於1840年代便存在，以當時英國鼎鼎大名，令拿破侖兵敗滑鐵盧的威靈頓公爵命名，是本港最早期開發的道路之一，亦是當時華人聚居及華人市集重要的根據地。1857年威靈頓街西端開設了五號差館，由於1868年成立的消防隊，亦位於該差館內，故又被稱為「水車館」。消防隊的成立，主要是因為當時街上唐樓的居住環境擠迫惡劣，不時都會發生火災。後來甚至爆發鼠疫，因此當時的政府開始整頓唐樓的衞生及建築格局，除要加設後巷後，更規定最小的面積，若不符合新法例的唐樓均須拆除。



現時獲古諮會評為香港一級歷史建築、位於威靈頓街120號的永和號，便稱得上是當時的漏網之魚。其所在的3層高唐樓，約建於1879-1880年期間，屬本港現存最早的唐樓之一。其主要的建築特色，包括廣東青磚承重牆、雙筒雙瓦屋頂、結構木樓面、木樓梯及壓花階磚等。2008年，業主將建築賣給市建局，收購業權後市建局原本只計劃保留外牆，受到保育團體的反對，直至2017年，因永和號整體建築保存良好，加上見證了嘉咸街街市百年變化，被評為香港一級歷史建築，才決定整幢保留。