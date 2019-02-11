代客泊車都用機械人　將來又少樣工可做

近年經常在新聞見到，呢樣又話自動化、嗰樣又話自動化，試想當人工智能發展到可完全取代人類工作時，咁人類將來仲有咩價值呢？筆者相信離這一天還有很遠，不過當車廠也全力開發無人駕駛汽車的時候，代客泊車這個行業似乎也快將要消失。或者有人會質疑，無人駕駛汽車要全面應用，還有很多技術及法規上的問題要解決，短期內也難以影響代客泊車員的生計。不過，要知道世界上不只有無人駕駛汽車在研發，還有代客泊車機械人！



最近據《CNN Business》指，倫敦吉域（Gatwick）機場將進行一項實驗，在長期泊車區內試驗代客泊車機械人，駕駛者只要將汽車停在指定位置，機械人便會將汽車升起並帶到泊車區。這個所謂「代客泊車機械人」，其實是一個無人控制的電動唧車，由於調車、搵位全自動化，汽車就如一件貨物般搬來搬去，因此空間可更加善用，使原本的170個傳統泊車位可泊上270架車。此外，系統還會記錄車主的航班資訊，當飛機降落後，機械人更會預先將汽車運至取車區，計劃將試行3個月。

