貼心旅人：情人節　咪收/送錯朱古力表錯情

正所謂「你的樣子如何，你的日子也必如何」，一年一度的情人節快到，各位公主、娘娘，準備好如何應對一眾支持者和挑選真命天子了嗎？不如參照日本情人節做法，來個浪漫又含蓄的表白吧！然而男生們也別收到朱古力而表錯情啊！



平靚正 義理朱古力

日文的義理，與中文的人情意思相近；顧名思義這類朱古力是社交生活上的小禮物，通常是價格便宜一包數十粒包裝的一類，贈送對象主要是上司、老師、同事和同學，用來表達感謝之意，同時也可送給「好朋友」充當好人卡婉拒好意。因此男士們收到，千祈唔好諗多左呀！



親手製造 本命朱古力

本命意思明顯是送給自己心儀的真命天子，於日本已婚的送給老公也很常見。為表真心選購高貴的朱古力當然可以，但更多是親手製作，從中可加入棉花糖和乾果等對方喜愛的口味，據知於日本成功率高達6成，再加張心意卡，咁就Perfect啦！



真感恩 感謝朱古力

生活上有泛泛之交的，當然也不乏需要真心感謝的朋友，因此情人節也是向他們道謝的好機會，「感謝朱古力」亦應運而生。建議大家送贈經自己逐款揀選的朱古力組合，顯出自己的謝意。



可愛路線 友情朱古力

避免順得哥情失嫂意，近年日本還流行「友情朱古力」。這是為照顧一眾閨密感受的產物，所以造型可愛的，如：動物或卡通人物的朱古力，會是首選！

