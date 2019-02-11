三界五行：【虎】工作運佳　大有作為

生肖屬虎的人，流年與太歲既相合，又相破，一利一弊，既合得來，又有少少衝突。如何應對？屬虎的流年命盤星象中，有「太陰」、「國印」、「歲合」、「貫索」、「亡神」、「勾魂」、「孤辰」，吉凶紛呈。



「太陰」即是月亮，陰柔之星，是最大的女貴人星，「太陰」星與「太陽」星的分別是，「太陽」星幫人是明顯的，很容易被發現，「太陰」星幫人是暗中的，不容易被察覺。「國印」在術數中地位超然，相當於歷史上的傳國玉璽，擁有無上權威，命盤有這顆星，流年會得到老闆或上司的器重，委以重任，對升官發財非常有利。「歲合」帶來良好的人脈關係，和甚麼人都容易合得來。



上述這三顆大吉星，對屬虎的人助力非常之大，可以說得是「如虎添翼」，不過，以下四顆凶星的負面影響也相當大，絕對不可掉以輕心。



「貫索」，要小心惹官非，也要提防受朋友牽連，與法律，金錢有關的事項，必須加倍小心。「亡神」，很容易精神恍惚，用粵語俗話來說，就是失魂，丟三忘四，因而造成身體的損傷和金錢的損失。「亡神」與「勾魂」有少少分別，「亡神」主要是來自個人本身，「勾魂」主要是來自外界的誘惑、欺騙，導致財色的損失。「孤辰」令人容易感到孤獨失落，會削弱與「歲合」的親和力，「男忌孤，女怕寡」，「孤辰」對男士的影響較大。如何化解？明天再講。（虎之一）



方向宇