新春食日本開運魚　年年有餘

香港人對壽司情有獨鍾，尤其選用空運到港的日本水產製作，鮮味十足，令味蕾大感動。不說不知，原來某些海產有催旺運勢的作用，當中包括鯛魚、油甘魚及帆立貝，非常適合於新春歡慶時享用。由日本政府成立的JFOODO，一向致力向海外推廣日本農林水產品和食品，今年就特別推介這幾款美味的魚類，早前更舉辦別出心裁的「快閃嚐味活動」，讓港人對日本壽司的熱愛更上一層樓。



這個名為「日本・開運魚盛宴」的快閃活動，歡迎愛吃壽司及日本美食的人士親臨中環四季菊日本餐廳，免費品嚐由日籍廚師精心準備的菜單，並加深認識三款日本開運魚──鯛魚、油甘魚及帆立貝，以及牠們在日本文化中的重要性。場內設有多個互動遊戲，例如擲開運骰、開運魚許願牆、Cosplay 壽司師傅等等，以趣味方式讓大家了解開運魚的好處。

嚐味菜單方面，總廚以不同烹調方式呈現不同滋味，包括松露薄切鯛魚、油甘魚壽司、帆立貝壽司、燒帆立貝、鯛魚茶漬飯及鹽燒油甘魚，試食後大家都對



開運魚的功效

鯛魚 健康長壽

相傳日本豐收之神惠比壽曾手執鯛魚現身，從此鯛魚被視為幸運之魚，而於節慶日子吃鯛魚亦成為日本的一種傳統。一些鯛魚可在海洋存活長達40 年以上，令這種水產被視為長壽象徵。鯛魚除可帶來好運外，亦因熱量低、蛋白質含量高而成為健康飲食之選，有助增強肌肉力量。在這個季節，鯛魚的油脂分布更細密，口感更細膩，味道更佳。



油甘魚 催旺財富

油甘魚有個非常獨特的別名「出世魚」，名字會隨成長而改變，就如在社會上步步晉升一樣，令油甘魚有升職、成功與好運的寓意。此外，油甘魚的魚油豐富，蘊含人體所需的脂肪酸、 DHA 及EPA，能減低患上心血管疾病的風險，以及促進嬰幼兒腦部發育。這個季節的油甘魚格外鮮甜肥美，正是提升運氣並改善健康的上上之選。



帆立貝 一帆風順

帆立貝又名扇貝，在日文寫作「帆立」，全因其形狀與帆船的帆非常相似，而帆立貝游泳的姿態，就如帆船乘風啟航一樣，因此「帆立」又有一帆風順之意。帆立貝是鐵和鋅等礦物質，以及維他命B 和牛磺酸的最佳來源之一。每逢冬季，帆立貝的牛磺酸含量往往較高，對於紓緩疲勞及強化肝臟特別有效。



特設網站 詳盡介紹開運魚

快閃嚐味活動是JFOODO 於今年新春舉辦的大規模推廣計劃的項目之一。JFOODO 由日本政府成立，旨在為日本食品在海外市場進行各類型的品牌推廣活動，進一步提高日本農林水產品和食品的出口價值。JFOODO 總監大泉裕樹先生表示：「JFOODO 很高興今年能夠再次為香港市民精選從日本直送的鯛魚、油甘魚及帆立貝，這些水產在日本全部寓意好運，正好於農曆新年入饌，增強來年運勢。」

如果你有興趣深入了鮮幾款開運魚的特點，可以到訪互動網站「同享開運魚的88 個理由」（https://seafood-jfoodo.jetro.go.jp/88reasons/ ），網站以趣味的互動方式介紹三款開運魚對提升運勢及改善人體健康的作用，並讓你從中認識日本壽司文化。除此之外，網站亦載有JFOODO 在本港的壽司合作夥伴、具影響力人士提供的小貼士及獨到見解，介紹應當如何細味水產並提升運氣。