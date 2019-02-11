點止芝士通粉咁簡單！

2019年02月11日 15:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    一大盤蝦肉芝士通粉，可以和一大班人開心Share。（互聯網）

    平時在茶餐廳食通粉，不是配火腿蛋、就是餐蛋，味道較為清淡，但西式的Mac & Cheese卻顛覆這種想法，為大家味蕾帶來全新感受，既重口味又邪惡，讓人又愛又恨。但除了原味，它還可以有不同的配搭，好像IG@recipe_tin就加入蝦肉來製作。先將蝦肉加蒜蓉簡單炒香，由於之後會再煮，故只需炒至轉色便成，以免肉質變嚡。撈起後以原鑊加牛油煮溶麵粉、奶和芝士等，期間要不斷攪拌以免起粒粒，就可以倒通粉煮熟，拌勻蝦肉後，再用加了芝士碎的麵包糠蓋面烤至金黃色便完成，軟滑的芝士通粉配上彈牙的蝦肉，出奇地夾 ，再加上麵包糠脆脆，口感就更豐富。
    https://www.instagram.com/p/BtCBCNKBr0M/

    材料：
    去殼蝦肉　1磅
    蒜蓉　3瓣
    無鹽牛油　50克
    麵粉　3湯匙
    牛奶　500毫升
    熱水　2.5杯
    通心粉　250克
    車打芝士碎　1.5杯
    Mozzarella Cheese碎　3/4杯
    鹽　3/4茶匙
    胡椒碎1/4茶匙
    蒜粉1茶匙
    芥末粉1/2茶匙
    帕爾馬芝士碎　1/4杯
    麵包糠　1/3杯
    橄欖油　1湯匙
    芫荽碎　少許

    做法：
    1.用少許牛油炒蝦肉，加胡椒碎、蒜蓉煮至蝦肉轉色即撈起。
    2.原鍋放入剩下牛油，熱溶後加麵粉拌勻，倒牛奶、熱水、蒜粉、芥末粉和胡椒碎，灑芫荽碎。
    3.倒入通粉煮約8分鐘，加入車打芝士碎、Mozzarella Cheese碎煮溶。
    4.加入蝦肉拌勻，灑上麵包糠、帕爾馬芝士碎和橄欖油混合物，略烤至金黃色便成。