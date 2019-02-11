點止芝士通粉咁簡單！

平時在茶餐廳食通粉，不是配火腿蛋、就是餐蛋，味道較為清淡，但西式的Mac & Cheese卻顛覆這種想法，為大家味蕾帶來全新感受，既重口味又邪惡，讓人又愛又恨。但除了原味，它還可以有不同的配搭，好像IG@recipe_tin就加入蝦肉來製作。先將蝦肉加蒜蓉簡單炒香，由於之後會再煮，故只需炒至轉色便成，以免肉質變嚡。撈起後以原鑊加牛油煮溶麵粉、奶和芝士等，期間要不斷攪拌以免起粒粒，就可以倒通粉煮熟，拌勻蝦肉後，再用加了芝士碎的麵包糠蓋面烤至金黃色便完成，軟滑的芝士通粉配上彈牙的蝦肉，出奇地夾 ，再加上麵包糠脆脆，口感就更豐富。

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材料：

去殼蝦肉 1磅

蒜蓉 3瓣

無鹽牛油 50克

麵粉 3湯匙

牛奶 500毫升

熱水 2.5杯

通心粉 250克

車打芝士碎 1.5杯

Mozzarella Cheese碎 3/4杯

鹽 3/4茶匙

胡椒碎1/4茶匙

蒜粉1茶匙

芥末粉1/2茶匙

帕爾馬芝士碎 1/4杯

麵包糠 1/3杯

橄欖油 1湯匙

芫荽碎 少許



做法：

1.用少許牛油炒蝦肉，加胡椒碎、蒜蓉煮至蝦肉轉色即撈起。

2.原鍋放入剩下牛油，熱溶後加麵粉拌勻，倒牛奶、熱水、蒜粉、芥末粉和胡椒碎，灑芫荽碎。

3.倒入通粉煮約8分鐘，加入車打芝士碎、Mozzarella Cheese碎煮溶。

4.加入蝦肉拌勻，灑上麵包糠、帕爾馬芝士碎和橄欖油混合物，略烤至金黃色便成。