adidas by Stella McCartney宣揚環保運動精神

在眾多設計師當中,英國時尚設計師Stella McCartney在提倡環保向來不遺餘力。不但自家品牌,即使與adidas合作的adidas by Stella McCartney,環保理念也成為這個女裝運動服系列的創作基石。Stella McCartney認為每一個人都有責任為未來出一分力,adidas by Stella McCartney推出全新的「Change Creators」春夏系列,雙方繼續致力推進環保時尚創新,為女士們打造合乎道德規範又能展現魅力的運動裝備。



全新系列旨在改變大眾對以可持續發展物料推出的運動服裝的看法,透過採用最新的環保革新物料設計,塑造既節省地球資源,又能提高運動表現的優質時尚運動服飾。其中近70%的單品更由再生物料製成,包括adidas與Parley for the Oceans聯乘企劃所使用的海洋回收塑膠物料Parley Ocean Plastic™,帶來Sport Bra、背心、長袖超薄上衣、運動短褲、緊身長褲、外套及多款運動配飾,將adidas的頂尖技術與Stella McCartney風格糅合。色彩方面除時尚易襯的黑、白和灰,也備有鮮艷色彩與潮流圖案,同時印有adidas by Stella McCartney標誌性字樣;結合摩登時尚外形和創新的混搭感。



adidas旗艦店

地址:尖沙咀漢口道17號

查詢: 2730 0157