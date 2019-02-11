adidas by Stella McCartney宣揚環保運動精神

在眾多設計師當中，英國時尚設計師Stella McCartney在提倡環保向來不遺餘力。不但自家品牌，即使與adidas合作的adidas by Stella McCartney，環保理念也成為這個女裝運動服系列的創作基石。Stella McCartney認為每一個人都有責任為未來出一分力，adidas by Stella McCartney推出全新的「Change Creators」春夏系列，雙方繼續致力推進環保時尚創新，為女士們打造合乎道德規範又能展現魅力的運動裝備。



全新系列旨在改變大眾對以可持續發展物料推出的運動服裝的看法，透過採用最新的環保革新物料設計，塑造既節省地球資源，又能提高運動表現的優質時尚運動服飾。其中近70%的單品更由再生物料製成，包括adidas與Parley for the Oceans聯乘企劃所使用的海洋回收塑膠物料Parley Ocean Plastic™，帶來Sport Bra、背心、長袖超薄上衣、運動短褲、緊身長褲、外套及多款運動配飾，將adidas的頂尖技術與Stella McCartney風格糅合。色彩方面除時尚易襯的黑、白和灰，也備有鮮艷色彩與潮流圖案，同時印有adidas by Stella McCartney標誌性字樣；結合摩登時尚外形和創新的混搭感。



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