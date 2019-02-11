靈感煮意：【走朱古力無牛油】朱古力甜甜圈
2019年02月11日 16:07
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朱古力甜甜圈 （作者提供）
以前說到做甜品，通常都由女士負責，但近年就愈來愈多暖男學做蛋糕氹另一半。尚有幾天就到情人節，我便設計了一個不用廚房電器，只要夠手力就做到的甜甜圈食譜，無牛油、走朱古力、再配上一個無添加糖的糖霜，氹太太或女友之餘，又照顧她們的卡路里，不錯吧？立即上東網生活收看《靈感煮意》，祝大家過一個溫馨的情人節！
材料（6個）
甜甜圈
蛋白 25克
黃糖 30克
蛋黃 15克
黃糖 10克
淡味油 25克
全脂牛奶 65克
純雲尼拿油 5克
即磨橙皮碎 2~3茶匙（必須放）
海鹽 1/8茶匙
中筋麵粉 65克
無糖可可粉 12克
發粉 1/16茶匙
梳打粉 1/8茶匙
無添加糖糖霜
去皮熟透香蕉 半條
無糖可可粉 1 1/2茶匙
純雲尼拿油 1/8茶匙
周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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