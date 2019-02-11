靈感煮意：【走朱古力無牛油】朱古力甜甜圈

2019年02月11日 16:07
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    朱古力甜甜圈 （作者提供）

    以前說到做甜品，通常都由女士負責，但近年就愈來愈多暖男學做蛋糕氹另一半。尚有幾天就到情人節，我便設計了一個不用廚房電器，只要夠手力就做到的甜甜圈食譜，無牛油、走朱古力、再配上一個無添加糖的糖霜，氹太太或女友之餘，又照顧她們的卡路里，不錯吧？立即上東網生活收看《靈感煮意》，祝大家過一個溫馨的情人節！

    材料（6個）

    甜甜圈
    蛋白　　　　25克
    黃糖　　　　30克
    蛋黃　　　　15克
    黃糖　　　　10克
    淡味油　　　25克
    全脂牛奶　　65克
    純雲尼拿油　5克
    即磨橙皮碎　2~3茶匙（必須放）
    海鹽　　　　1/8茶匙
    中筋麵粉　　65克
    無糖可可粉　12克
    發粉　　　　1/16茶匙
    梳打粉　　　1/8茶匙

    無添加糖糖霜
    去皮熟透香蕉　半條
    無糖可可粉　　1 1/2茶匙
    純雲尼拿油　　1/8茶匙

    周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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