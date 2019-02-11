靈感煮意：【走朱古力無牛油】朱古力甜甜圈

以前說到做甜品，通常都由女士負責，但近年就愈來愈多暖男學做蛋糕氹另一半。尚有幾天就到情人節，我便設計了一個不用廚房電器，只要夠手力就做到的甜甜圈食譜，無牛油、走朱古力、再配上一個無添加糖的糖霜，氹太太或女友之餘，又照顧她們的卡路里，不錯吧？立即上東網生活收看《靈感煮意》，祝大家過一個溫馨的情人節！



材料（6個）



甜甜圈

蛋白 25克

黃糖 30克

蛋黃 15克

黃糖 10克

淡味油 25克

全脂牛奶 65克

純雲尼拿油 5克

即磨橙皮碎 2~3茶匙（必須放）

海鹽 1/8茶匙

中筋麵粉 65克

無糖可可粉 12克

發粉 1/16茶匙

梳打粉 1/8茶匙



無添加糖糖霜

去皮熟透香蕉 半條

無糖可可粉 1 1/2茶匙

純雲尼拿油 1/8茶匙



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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