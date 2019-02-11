每周一湯：栗子蓮子粟米湯　變靚啲秘密

農曆新年期間，不少人都會玩通頂。瘋狂過後，如何令殘樣重拾美麗？毋須傷腦筋，以免多條白髮呀！不妨參考網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主的養顏潤膚介紹──栗子蓮子粟米湯。



要數滋補養顏食材，不可不提白蓮子。它含有豐富的營養元素，不但具有滋補作用，還有養顏價值，難怪自古以來，已被人視作滋補佳品。白蓮子煮後軟而糯，食落清香可口。秋冬時吃栗子，感覺分外滋味。其實栗子是益氣補脾，健胃厚腸的食材，《本草綱目》曾記載：「栗味甘性溫，入脾胃腎經。」由於栗子收成季節不長，有時要找到新鮮栗子，並不容易，可以栗子乾取代。除了白蓮子、栗子乾外，此湯還包括花豆、紅蘿蔔等材料，就算煲齋湯，味道也清甜，如果想更加鮮味，則可加入豬脊骨煲。



是日人日，大家跟屋企人飲碗鮮甜養顏湯，甜蜜過生日啦！



【栗子蓮子粟米湯】

材料：（4人分量）

栗子乾 2両

粟米 2條

白蓮子 1両

花豆 1両

蜜棗 3粒

紅蘿蔔 1條

可以煲齋湯或加豬脊骨1斤



做法：

1.先將材料用清水洗淨，如要加入豬脊骨，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用大火煲滾後再轉用中火煲1.5小時，即可享用。



功效：養顏潤膚，降膽固醇