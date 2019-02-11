跑Pro啲：「碳」策略

好多跑友都會喺長距離比賽前「加碳」（Carbohydrate Loading），讓身體有更充足的碳存量，不過有趣的是當中不少人都忽略了比賽期間的補充，從而影響運動表現。



澳洲註冊運動科學家兼長跑教練袁浩然表示，進行耐力運動時，身體會依靠有氧能量系統（Aerobic Energy System）來產生能量，條件是身體能提供充足氧氣給肌肉，再配合碳水化合物、脂肪及蛋白質作燃料。由於碳水化合物的分解速度較脂肪及蛋白質快，所以碳水化合物在有氧能量系統中擔當一個相當重要的角色。因此，進行耐力運動時，運動員必須用上碳水化合物補充的策略，來維持「燃料」的供應，如補充劑、能量啫喱及飲品等。袁浩然指，若運動少於75分鐘，用含碳水化合物的運動飲品漱口便可；若時間多於75分鐘及少於150分鐘，每小時須攝取30至60克。多於150分鐘的話，每小時攝取量要增至60克以上。



市面上的運動飲品、能量棒及啫喱的包裝都有列明碳水化合物的分量，跑友可按營養成分表計算及找出最適合自己的補給品。註冊營養師Nancy Clark早前亦提到，若持續跑步數小時或更長，過程中還要攝取小量蛋白質，大概是卡路里攝取量的5至10%左右，這樣有助於肌肉保持更多糖原、更有力量。始終，每個人的身體狀況都不同，營養補充的比例應先諮詢醫護人員及教練，不能一概而論。