沒有別人如此相愛---情人節估歌仔

雖然正月十五都未過，但一返工就好像過完年，之不過對普天下的有情人來說，214才是重要日子吧！2月14日情人節已經迫在眉睫，無論你是單身還是早早已有另一半，214都好像比年關難過？其實世事不一定如此俗套，總有一些另半不講求物質，只想和你一起開創未來，你唱首歌仔對方已經淚流滿面，唱咩？就揀今日的答案《親密關係》啦！



由許太鄭秀文(Sammi，近年自稱Mi)演繹的《親密關係》，也是她和周星馳(水哥)合演的賀歲電影《行運一條龍》的主題曲，來自Mi第12張粵語專輯《生活語言》，而這首歌其實是一個續集；因為Mi自《Chotto等等》開始，銳意打造跳唱女歌手(當年K-Pop未完全興起)形象，所以推出了多首快歌，而這一輪「快攻」也成功為Mi奠下天后的基石，正因為唱得多快歌了，所以當1997年製作第第11張粵語專輯時，剛好Mi和多年好友吳國敬說到大家認識這麼多年，卻一直沒有在音樂上合作過，而Mi自覺也好像很久沒有唱慢歌，於是吳國敬親自為Mi創作了這首富Rock Ballad風格、高低音相差幾達8度的《我們的主題曲》。既是珠玉在前，故同年推出的專輯《生活語言》，吳國敬再親自為Mi寫了一首甜過糖尿的《親密關係》，此曲完完全是Long Lasting Love的動人路線，旋律簡單卻耐聽，而換上溫柔唱腔的Mi也盡顯女人味，讓大家都私心認為《親密關係》是Mi與許志安之間的感情反映，一種比親密更親密、「比戀愛更精彩」的戀人關係。事實那年頭二人都沒有明言拍拖，但戀愛關係卻已去到路人皆知的地步，人人都認定這一對應該會一直走下去。



不過，世事就是如此難掌握，正如紫霞仙子所說：「我估到個開頭，估唔到個結局。」二人因簽約同一間唱片公司而認識，後來首次合唱《其實你心裏有沒有我》令感情浮出水面，離離合合，最激烈是2001年，安仔和Mi同時獲得「勁歌金曲頒獎典禮典禮」的最佳男、女歌手獎，安仔激動得在台上發表「廚房宣言」，而台下的Mi就喊到不似人形，坊間不停催促二人結婚，但正值事實搏殺期又如何能放下工作？結果2004年，安仔宣布二人分手，不久後亦承認已經有新女友，教不少粉絲失望透。然而緣分還是令二人重新走在一起，而2013年更傳出他們已經結婚的消息，不過雙方都沒有承認或否認，直到2015年，資深音樂人許愿在微博中透露與安仔、Mi二人飯局，期間Mi直說「你可以叫我許太了」，才正式宣告了二人的婚姻關係。這一段給黃子華形容為「香港最後童話」的親密關係，終於排除萬難，在眾人祝福聲中快快樂樂地生活下去。





《親密關係》

作曲：吳國敬

作詞：黃偉文

主唱：鄭秀文



我嘆氣了 你都說中了 如數家珍不多不少

每次(我)想說笑 你早已笑了 默契相通不可干擾

為我解寂寥 一切紛擾 一經你勸勉算了

未說的問題 嘴角一牽已知曉



我跌痛了 你心也碎了 其中辛酸彷彿抵消

我要衝線了 你心跳快了 步履彷彿都輕飄飄

愉快的心照 怎算輕佻 想起你我會暗笑

受你的照料 別人怎講亦不緊要



Ha......像關係親密的戀愛 Ha......但比戀愛更精彩

Wo......是超越表面的恩愛 Ha......沒有別人如此相愛



我氣餒了 你的信到了 原先抑鬱輕鬆不少

我要的戲票 你早已買了 像約好般不准騷擾

愉快的心照 怎算輕佻 想起你我會暗笑

受你的照料 別人怎講亦不緊要

Ha......像關係親密的戀愛 Ha......但比戀愛更精彩

Wo......是超越表面的恩愛 Ha......沒有別人如此相愛



Ha......像關係親密的戀愛 Ha......但比戀愛更精彩

Wo......是超越表面的恩愛 Ha......沒有別人如此相愛

甚麼都不愛 如果你不寵愛





聽歌時間：https://bit.ly/2UOj98V

