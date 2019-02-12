冬日限定　釧路賞鶴舞

冬天的北海道，大家會想起甚麼？除了白茫茫的雪，當然還有隱身於其中，頭有紅點兼仙氣十足的丹頂鶴！自去年8月Peach樂桃航空開辦了大阪飛釧路航線後，大家可輕易到牠們的聚居地東北海道探訪，順道品嘗當地美食也不錯。



香港人時間匆匆，要求景點最緊要快靚正！位於釧路機場約10分鐘車程（釧路市則要40分鐘）的丹頂鶴自然公園是抓拍牠們的好地方。據知，釧路周邊濕源一直是日本丹頂仙鶴的棲息地，可是到了明治時期數量突然大減，因此二戰後當地居民自發保育，希望後人也可看到這風度翩翩的神鳥。皇天不負有心人，1952年丹頂鶴終被列為國家特別天然紀念品，這佔地面積約96,000平方米的公園亦於1958年成立。60年寒暑肩負收留和繁殖丹頂鶴的重任。



如今園內看到的約放養達20隻，通常是一對一對的分隔着，大家可以從鐵網外觀賞。雖然牠們的數目沒有濕源和鶴見台的多，但抵讚的是觀賞的距離約10至20米之間，兼且備有拍攝專用的小窗戶，經驗是大家只要靜靜付出耐性，好彩的話約10分鐘可能已看到牠們展翅或進食的美態，或是其漫步雪地的姿態亦散發出陣陣優雅，叫人不禁舉機狂拍！若想了解更多，公園內的資料館還有一些漂亮的鶴舞相片及丹頂鶴成長介紹，從中感受這紅頂白鳥的仙氣。



釧路丹頂鶴自然公園

入場費：￥470（約HK$34）

開放時間：9:00am~4:00pm（10月9日至4月9日）、9:00am~6:00pm（4月10日至）

交通：每日兩班巴士由釧路站前至丹頂鶴自然公園，車費為￥910（約

HK$65）

網址：http://www.akanbus.co.jp/

地址：釧路市川北町9番34?

網址：http://kushiro-tancho.jp/

鳴謝：Peach樂桃航空