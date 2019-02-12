Tacos素食版！來一口惹味豆腐藜麥餅
2019年02月12日 12:30
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藜麥和豆腐加入不同香料來炒煮，配墨西哥夾餅來吃，滿有風味。（互聯網）
新春期間吃盡豐富的賀年菜，但偶然都想來些蔬菜平衡一番。IG@foodwithfeeling教大家製作純素版的豆腐藜麥墨西哥夾餅。
煮至軟身的洋葱加入已煮過的藜麥，以及搣成碎粒的豆腐，配以辛香的辣椒粉、紅椒粉、牛至香草和各式調味炒香，調味料的味道滲到食材內後便可放在餅皮內，然後按個人喜好放入番茄、牛油果和紫椰菜等便完成。輕輕咬一口，藜麥和豆腐的質感相當豐富，在大吃大喝的新春期間更有一股健康的感覺。
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材料：
硬豆腐 1件
Tacos 4塊
煮熟藜麥 1杯
洋葱碎 1/2杯
蒜蓉 2瓣
辣椒粉 1茶匙
洋葱粉 1/4茶匙
紅椒粉 1/2茶匙
辣椒碎 1/4茶匙
牛至 1/4茶匙
橄欖油 少許
鹽 少許
胡椒 少許
番茄粒 適量
紫椰菜絲 適量
芫荽碎 少許
牛油果件 適量
做法：
1.燒熱橄欖油，炒香洋葱碎和蒜蓉。
2.加入藜麥、撕碎的豆腐、洋葱粉、紅椒粉、辣椒碎、牛至、辣椒粉、鹽和胡椒煮勻。
3.將煮好食材放入墨西哥夾餅內，加番茄粒、紫椰菜絲、芫荽碎、牛油果件即可享用。