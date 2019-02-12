Tacos素食版！來一口惹味豆腐藜麥餅

2019年02月12日 12:30
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    藜麥和豆腐加入不同香料來炒煮，配墨西哥夾餅來吃，滿有風味。（互聯網）

    新春期間吃盡豐富的賀年菜，但偶然都想來些蔬菜平衡一番。IG@foodwithfeeling教大家製作純素版的豆腐藜麥墨西哥夾餅。

    煮至軟身的洋葱加入已煮過的藜麥，以及搣成碎粒的豆腐，配以辛香的辣椒粉、紅椒粉、牛至香草和各式調味炒香，調味料的味道滲到食材內後便可放在餅皮內，然後按個人喜好放入番茄、牛油果和紫椰菜等便完成。輕輕咬一口，藜麥和豆腐的質感相當豐富，在大吃大喝的新春期間更有一股健康的感覺。
    https://www.instagram.com/p/BtRAEc7hyD0/

    材料：
    硬豆腐　1件
    Tacos　4塊
    煮熟藜麥　1杯
    洋葱碎　1/2杯
    蒜蓉　2瓣
    辣椒粉　1茶匙
    洋葱粉　1/4茶匙
    紅椒粉　1/2茶匙
    辣椒碎　1/4茶匙
    牛至　1/4茶匙
    橄欖油　少許
    鹽　少許
    胡椒　少許
    番茄粒　適量
    紫椰菜絲　適量
    芫荽碎　少許
    牛油果件　適量

    做法：
    1.燒熱橄欖油，炒香洋葱碎和蒜蓉。
    2.加入藜麥、撕碎的豆腐、洋葱粉、紅椒粉、辣椒碎、牛至、辣椒粉、鹽和胡椒煮勻。
    3.將煮好食材放入墨西哥夾餅內，加番茄粒、紫椰菜絲、芫荽碎、牛油果件即可享用。