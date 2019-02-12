IB攻略：IB學校競爭　由攞出世紙開始？

不知不覺筆者已經踏入了同學生兒育女嘅年齡。上星期跟一些拔萃嘅老同學敍舊，知道好幾位都榮升人父。以前聚首一堂講未來理想、社會抱負，以及將來大學畢業後從事甚麼工作，現在竟然也講起教育來了。



當然身為拔萃仔嘅老同學，希望仔仔可以讀番舊校，延續傳統。不過競爭都非常激烈，本身筆者以為香港嘅教育競爭只係由中學開始， 因為筆者以前喺台灣讀書，小五中段先至回港，入讀拔萃嘅時候，家人都是冇乜準備，以為大家都係咁樣，殊不知原來筆者當時係好彩。聽朋友講到，競爭係由攞出世紙嘅一刻開始計起，如果想要入讀名校中學或名牌IB國際學校，就要入讀名牌嘅小學同幼稚園。如何入讀名牌嘅幼稚園呢？就要靠無數嘅Playgroup作準備啦！朋友說到，他兒子3個月大已經報咗一個Playgroup算少，其他家長報了至少3個，可見仔女可以成功入讀名校，有好多係考家長準備是否充足。



小朋友咁細個就要開始乜嘢都學，究竟呢個係咪香港教育嘅悲劇，筆者不予評論。反而呢個事情，令筆者想起曾經讀過嘅一篇研究文章，講到如何增強Creativity，方法不是靠不斷學東西或不斷充實，令自己變得非常忙碌，反而係乜嘢都唔做嘅空想（Mind Wandering）更加刺激創造力。如果將來有一天我有小朋友，我未必會逼佢參加無數嘅興趣班，盡量都係用引導開通嘅教育方法，等佢自由發展，唔一定要考名校，讀書最緊要係心態，心態對了，喺邊到讀都一樣。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣