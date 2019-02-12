三界五行：【虎】把握機會　展現才華

生肖屬虎的人，流年有升職加薪機會，強項與專長被老闆或上司賞識，千萬不要錯過任何表現自己的細節。農曆正月到五月，有改變工作環境的機會，如果目前崗位沒有進取空間，可以考慮轉工；但無論在新崗位或舊崗位，都要與同事建立良好合作關係。工作相當忙碌，須防忙中出大錯，來往的重要文件，尤其是與法律或金錢有關的，都要再三核對。



財運很好，正職收入滿意之餘，還可以兼職賺取外快。也有投資獲利機會，與朋友交換對股市的見解，可以互利共贏，但有兩點要注意，一是不要借錢炒股票；二是不要與親友有金錢合作，否則很可能因財傷感情。農曆正月、二月、三月、七月及十二月，財運特別好；四月、九月、十一月，小心財物有較大損失，而且宜守不宜攻，必須審慎理財，提防網絡和傳銷的詐騙，避免為別人充當擔保人。



感情運和愛情運都相當好，尤其在農曆五月至十一月，在工作中認識的新朋友，很可能是未來一段較長日子的合作夥伴。遇到女強人，保持感恩與謙卑的心態，要真誠，不要虛偽，當對方確認你是可造之材，你就有運行。未有女朋友的男士，今年會遇上有緣人，不要再當宅男。



工作忙碌感疲倦，最好消除方法就是戶外活動，四肢勞累，頭腦就可以得到充分休息，而且能改善睡眠質素，留意睡眠不足可能為工作、交通安全帶來難以彌補的損失。（虎之二）



方向宇