長崎豪斯登堡　上天落地VR世界

豪斯登堡除了有最新「無人島打恐龍」AR遊戲，原來在它的娛樂設施城中，也可玩到各種VR遊戲，當中最受注目的包括有在2017年新開的VR-KING過山車、VR反轉笨豬跳以及VR-BAHAMUT DISCO。VR即是虛擬實境（Virtual Reality）縮寫，而在室內玩的VR-KING過山車，外觀跟普通過山車無異，但玩者都要戴上VR眼鏡，開車後你的視覺隨即墮進VR的虛擬世界，在身體感受着真實過山車晃動的同時，靈魂就承受着速達300公里俯衝的快感……若嫌它未夠驚嚇，你就玩埋VR反轉笨豬跳，感受360度視覺單人鞦韆的刺激，當鞦韆把你從地面彈上太空時，看看你能不能忍住不尖叫。



要是心血太少，建議你試玩VR-BAHAMUT DISCO，它是世界首座體感型音樂娛樂設施，玩者毋須戴VR眼鏡，便可在450度視覺的VR空間內揮舞棒狀感應器，跟隨節拍撃打橫飛而來的發光音符，如擊球一樣刺激，多幾個人一齊打就更興奮啦！



豪斯登堡-娛樂設施城VR館

地址：長崎縣佐世堡市豪斯登堡町

費用：3月1日起豪斯登堡1日護照7,000日圓（約HK$497）全包

備註：3月1日前玩第2次收500日圓（約HK$36）、玩VR反轉笨豬跳則每次收400日圓（約HK$28）

網址：http://huistenbosch.co.jp