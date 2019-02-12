脊字筆提：過年多聚會後遺症　手麻痹肩膊痛

農曆新年假期過後，到脊醫診所求醫的，會多了一批舊患病人，原因是與太多新年聚會有關。香港人重視傳統，家裏要辦年貨、大掃除，自己要剪頭髮、做Facial、買新衫，過年前已經非常忙碌；到了新正頭又要四出拜年，頻繁活動叫人疲累之餘，也引致脊椎關節出現毛病，舊患更因而容易復發。



年初四那天求醫的痛症患者中，有一位是多年前的頸痛病人，這位太太30多歲，過年期間因感到右手麻痹及肩膊痛，擔心舊患復發，於是趕快來檢查。她現為全職主婦，過往於辦公室工作長期低頭望電腦，令頸椎弧度變直，神經線受壓，曾經頸痛及手麻痹嚴重。



她表示，新年前夕陪奶奶辦年貨拿過重物，大掃除又爬高爬低清潔，弄至腰痠骨痛；過年時，有幾天與奶奶去親友家拜年，打過多晚麻雀，由於親友銀碼打得頗大，故此心情相當緊張，之後就覺得肩痛手痹。



她把當晚打麻雀被拍下的片段給我看，可見其坐姿相當差，手㬹是放在麻雀枱上，此動作令肩膊向前傾及向上縮起，胸肌被夾緊，以致肌肉非常緊張；而且頭向前傾，使頸椎反轉生理弧度，增加頸肩肌肉及胸肌壓力，最後，過緊的肌肉壓到神經線，形成胸廓出口綜合症（Thoracic Outlet Syndrome）。



幸而她有經驗得知需及早求醫，情況未致非常惡劣。治療上，以超聲波幫助放鬆肩頸及胸肌，加以脊醫特定的肌肉放鬆動作，她的手麻痹已即時紓緩。



仍是新正頭，許多人會繼續拜年兼打麻雀，大家需要留意姿勢，正確坐姿是貼着椅背而坐，盡量令手臂與脊椎成一直線，臂彎成90度，切勿將手伸得太前，手㬹放枱邊容易令肩膊縮起，頸肩肌肉及胸肌拉緊；腰與大腿要成90度角，大腿與小腿亦要成90度角。



久坐不動，亦是頸痛、腰痛的成因，建議每次洗牌，都站起身伸展一下，隔半小時就離座去洗手間或倒杯水飲，伸一伸手腳，放鬆肌肉和心情。新一年新開始，多做伸展運動，身體健康。



脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家