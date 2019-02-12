大健事：豬年多寶寶　中醫教養胎

為了生豬仔，不少夫婦在狗年都努力做人，成功當然高興，但在懷孕期間亦要小心謹慎，肥肥白白的豬BB才會健康面世，就聽從健福堂註冊中醫師羅光輝的養胎備註吧。「在中醫角度，準媽媽飲食宜清淡平和營養豐富，切忌過飢過飽，損傷孕婦脾胃。首選魚湯，如牛鰍、九棍魚等；湯水中可適當加入人參、黨參、白朮等，有健脾補氣、長胎之效；花膠湯亦是不錯的選擇，但花膠偏滋膩，消化較弱的孕婦不宜進食過多。另外，中醫認為受孕之後，陰血聚於沖任以養胎，致使孕婦機體處於陰血偏虛，陽氣偏亢的生理狀態。此時孕婦最易感到燥熱不適，可相對放心進食適量生冷寒涼食物如西瓜等以作紓緩，不過要緊記，任何時間都應要戒魚生、雪糕等食物。」



【山楂、薏仁 令子宮興奮】

至於飲食禁忌方面，羅醫師提醒在妊娠初期常見厭食擇食、欲嘔、口淡的孕婦，注意不要食用山楂止嘔，因為中醫認為山楂只消不補且活血通瘀，對子宮同樣具有興奮作用，孕婦在食用山楂後，會促進子宮收縮，可能導致流產，尤其曾經流產或有流產先兆的孕婦；相反，可選擇青蘋果、葡萄、楊梅、番茄、話梅、鹹檸檬、陳皮等酸性食物。「另外，妊娠後期的孕婦容易出現水腫，但注意別要食用薏仁去水腫，因為中醫古籍明確指出薏仁有利水下行的功效，孕婦不可隨意食用，否則有導致孕婦墮胎的風險，而現代藥理學動物實驗中發現，薏仁的確會使子宮平滑肌興奮，導致子宮出現收縮的狀況。當然，薏仁會否導致滑胎的關鍵點在於食用量，孕婦若只是少量食用，其實不必過於擔心；但若是大量或連續性的食用薏仁，確有滑胎的風險。」



【養胎食療提案】

除噁心 陳皮薑棗紅糖茶



材料：陳皮1片、薑2片、南棗2粒、紅糖適量

做法：把陳皮浸軟至起囊後切絲，把南棗切半，加入清水500毫升，所有材料一起文火煲20鐘。

功效：陳皮理氣健脾、燥濕化痰；生薑溫中散寒止嘔；南棗補中益氣和胃、養血安神；紅糖散寒生津，健脾暖胃。適用於妊娠初期，嘔不能食或食入即吐者，帶有脘悶腹脹、精神倦怠、乏力思睡等症狀。



保安胎 杜仲排骨湯

材料：杜仲30克、排骨500克

做法：把洗淨的材料和已汆水的排骨一同放進鍋內，加入清水1,500毫升，以武火煮沸後再用文火煮1至2小時，加鹽調味即可。

功效：補肝腎、強筋骨、安胎。適用於娠初、中期腰痛或陰道少量流血不適者。（需結合註冊中醫師醫藥診治。）



解心煩 蓮子心麥冬水

材料：蓮子心10克、麥冬10粒

做法：以250毫升開水泡材料10-15分鐘，即可飲用。

功效：蓮子心清心去熱、降火除煩；麥冬養陰生津，清心除煩。妊娠期間口舌生瘡、煩悶不樂、心煩失眠、伴有產前抑鬱症狀者合用。



去浮腫 赤小豆鯉魚湯

材料：桑白皮15克、白朮15克、茯苓 15克、赤小豆 30克、生薑3片、鯉魚1條

做法：將鯉魚去鰓及腸臟後，洗淨切塊，起油鍋並用薑、葱爆香，取出備用；把其餘材料洗淨後一同放入鍋內，加入清水1,200毫升，以武火煮沸後再用文火煮1至2小時，加鹽調味即可。

功效：鯉魚可利水消腫，清熱解毒，安胎通乳。配以桑白皮、白朮、茯苓、赤小豆、生薑共奏健脾利水，溫陽補中之效。妊娠後期身體浮腫、小便短少、身體困重、胸悶及納呆的孕婦適用。



驅寒症 妊娠感冒湯

材料：紫蘇葉5錢、枇杷葉8錢、大棗2粒、陳皮2片、甘草1錢、瘦肉500克

做法：把洗淨的材料和汆出水的瘦肉一同放進鍋內，加入清水1,500毫升，以武火煮沸後再用文火煮1至2小時，加鹽調味即可。

功效：適用於妊娠期的輕微感冒症狀，如惡寒、鼻塞流涕和咽癢咳嗽。