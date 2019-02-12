情人節腕錶　時刻浪漫

要數情人節最實用又具心意的禮物，腕錶絕對是其中之一。既有報時功能，愛侶們戴在手上，又有時刻掛住對方的心思。情人節將至，各大鐘錶品牌當然看準時機，精選多款情人節錶款，由情侶裝對錶到不同風格的設計都有，還未想好情人節送甚麼禮物的話，以下的介紹相信可以幫到你！



【For Her】



熱情爽朗型

如果另一半是個性熱情爽朗，專為女士設計Omega Trésor腕錶，相信會合她的心意。錶盤採用了石榴紅色設計，展現出熱情如火的個性。錶冠則綴以紅色液態陶瓷物料製作的花形圖案，並由五個歐米茄標誌組合而成，設計巧花心思。



復古文青型

女朋友是文青？復古味的Longines Heritage 1918腕錶， 正好散發典雅文青氣息，設計靈感源自20年代初的懷錶，41mm直徑搭載L615機芯，白色錶盤配以古典字體時標，並襯以密糖色短吻鱷魚錶帶，充滿氣質。



成功事業型

事業型女強人，手上的腕錶當然不能太隨意，限量99枚的Blancpain Villeret 2019年情人節特別版月相日曆女裝，正好可以配合她們的身份。天然珍珠貝母錶盤上的中央秒針參照了丘比特愛神之箭設計。指示日期的第四支中央指針，其尖端更飾以一顆鮮紅的心。月相顯示上月亮帶有笑靨的嘴角上有一顆「金蠅（Mouche）」，靈感源自18世紀歐洲宮廷仕女故意畫上的美人痣，因外形酷似蒼蠅而得名，非常有趣。



【For Him】



陽光運動型

深受運動型男士熱捧的Omega Seamaster Diver 300M，42mm直徑腕錶以不銹鋼和18K Sedna金鑄造，黑色陶瓷錶圈設有歐米茄Ceragold潛水刻度，並以鐳射鐫刻了系列經典的波浪紋理。



斯文簡約型

設計簡約斯文的Longines Conquest V.H.P.腕錶，搭載ETA為品牌研發的獨家高精準機芯，每年誤差僅為+5/-5秒，指針在受到撞擊或受磁干擾後，會透過GPD（齒輪位置檢測）系統自動進行調整。



【對裝情侶錶】



晶瑩剔透

HUBLOT Spirit of Big Bang Moonphase Titanium White Diamonds腕錶及Spirit of Big Bang Sapphire腕錶，均採用晶瑩剔透的設計，其中月相錶款6時位的雙月球圖案透過磨砂玻璃此升彼落，完整呈現月相周期和變化，以日月星辰的更替，向所愛之人傾訴不變的愛與初心。另一款則以藍寶石水晶錶殼設計，具之堅固及防刮功能，有堅韌而忠貞之喻意。



時尚大氣

Carl F. Bucherer 的ADAMAVI系列，其名字源自拉丁文，有「鍾愛某種事物」之意，極具心思。系列備有39mm及28mm對裝錶款式，搭配藍色錶盤，簡潔的大三針和日期顯示，彰顯腕錶時尚大氣的風格。