本日日本：敢玩嗎？世界首間便便館橫濱登場

諗落多得《IQ博士》的小雲，令便便一下子成為可親可愛的對象，而日本到今時今日依然推出不少跟便便相關商品，不過講到花生指數，則肯定係3月15日至7月15日期間，在橫濱站相連的綜合型體驗娛樂大樓Asobuild內開設、作為世界首間便便主題娛樂館UNKO MUSEUM YOKOHAMA！你冇睇錯，該館真係以便便作主題，讓大家可跟便便接觸、耍樂及攝影————當然，內裏統統係造型似足軟雪糕的假便便，絕對無半點嘔心成分。



場館按不同主題劃分為4個部分，其中的便便廣場以超巨大的便便擺設助陣，並搞笑地會定時定候噴火，玩味十足！另外的Unteractive Area則讓大家可與便便嬉戲一番，事關這裏的便便會按你的舉動作出不同反應。館內當然會滿足時下的打卡需要，設有擺滿閃耀繽紛便便的空間Unstagenic Area，大家可邊欣賞邊拍照。還有長知識的Untelligence Area，介紹世界的便便歷史，並展出名人繪畫的便便畫作，叫人大開眼界。而於3月15日至17日到館的朋友，更可得到該館原創精品作禮物，喜歡便便的，記得要捧場啊！



UNKO MUSEUM YOKOHAMA

日期：3月15日至7月15日

地址：神奈川縣橫濱市西區高島2丁目14-9 Asobuild 2樓ALE BOX內

營業時間：11:00am~8:00pm，周五、六、日及假期10:00am~9:00pm

入場費：大人1,600日圓

網址：https://ale-box.com/unkomuseum/

