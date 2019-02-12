【粉紅盛事】眼睛想旅行　帶閨蜜感受英倫風情

放完新年假仲係眼睛想旅行？2月24日喺充滿英倫風格嘅沙田馬場Hay Market喜馬當先，有個專為閨蜜而設嘅粉紅盛事，賽馬女主持莎拉Scarlett Cheng 將會暢談英國文化，帶大家認識賽馬及大玩刺激的賽馬遊戲，勝出者更可獲豐富獎品。現場特設主題影相Corner，係時候攞起精緻道具盡情Selfie。



Racing Specialist亦會教授賽馬知識，完成Racing 101及參與賽事嘅閨蜜，更可獲得卡娃兒駿馬毛公仔一隻。當日遊戲獎品豐富，登登登登...係amika捲髮器 (名額一位) 呀！另外，閨蜜一同穿上英國格仔圖案服飾參加當日派對，勝出最佳服飾大獎將獲贈$1,000馬場餐飲禮券(名額一位)！有嘢食仲有嘢玩，仲唔快啲拉埋閨蜜報名？



活動詳情：

日期：2019年2月24日 (星期日)

時間：中午12時至5時正

地址：沙田馬場Hay Market喜馬當先

活動費：港幣$365兩位

報名表格: https://goo.gl/forms/KJMwkkZ8K1PnXpWO2

截止報名日期 ：2019年2月20日晚上11時59分

*活動只限年滿18歲人士參加