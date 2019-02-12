中小學生創科作品展　見識STEM諗頭

要數近年教育大趨勢及學界熱話，非STEM莫屬。不少學校經常要求「整呢整路」，各位家長和學生想長知識嗎？究竟創新科技如何融入日常生活中？不妨留意2月17及18日一連兩天科學園舉行的創科博覽「創科@大埔2019」。



博覽以「生活與創科」為主題，集結大埔區內創科尖子，當中超過30多間中小學展出多個科普作品，盡顯年輕人的創意。像來自靈糧堂劉梅軒中學的學生，設計了一個鋁罐回收機械人，希望簡化回收鋁罐的程序，包括倒走罐內剩餘飲料及飲管、清洗、壓扁等，從而鼓勵大家主動回收鋁罐。新界鄉議局大埔區中學的學生，則設計了一架由電鑽推動的環保高卡車（Eco Kart）。除外形外，學生亦需設計其動力、刹車、安全系統等，而不少材料更是環保再造物料，成本只需一百多元，又創新又環保。



除展覽外，亦有創意工作坊、講座、創客示範、互動遊戲等活動。香港作為國際航空樞紐，每日有超過100家航空公司來往香港，對民航業人才需求殷切。飛機工程涵蓋機械、電子、材料、通訊、導航、控制及系統工程等領域，嶄新的創科技術有助行業蓬勃發展，飛機工程講座分享飛行訓練儀器對航空業的貢獻。



愈來愈多人關注可持續發展與生態平衡，可持續生態系統工作坊，帶大家走進微型生態系統，了解榖蟲如何將廚餘升級再造，製造微型生態系統，轉化廚餘成為肥料及蛋白質。



「創科@大埔2019」

日期：2月17及18日（星期日及一）

時間：上午10時至下午6時

地點：新界沙田香港科學園第三期會展中心大展覽廳及會議廳

費用：免費

查詢：https://www.facebook.com/TaiPoInnoExpo/