Aquos Zero　羽量級旗艦

近年手機界設計的大方向都係玩質感，用上大量玻璃、金屬，手感係好，但機身亦都愈來愈重磅。最近Sharp新機Aquos Zero就反行其道，主打輕巧。Aquos Zero機面設計平平，配備一個6.2吋OLED柔性屏幕，雖然採用唔係人人鍾意的「瀏海」設計，但勝在解像度高達2,992×1,440，更加支援100% DCI-P3色域，顯示質素極高。而且針對睇片，新機亦對應Dolby Vision影像技術及Dolby Atmos音效技術，配合雙喇叭設計，睇片效果相當唔錯。



官方表示於6吋或以上屏幕、電池容量大於3,000mAh及具備防潑水的智能電話中，Aquos Zero屬全世界最輕。雖然呢個「世界第一」條件多多，但客觀比較其他同級大芒機例如Galaxy Note 9、iPhone 8 Plus或者XS Max，重量一律超過200g，Aquos Zero確實輕近30%。輕量化的原因就係印上碳纖紋、類近橡膠物料的機背，這個纖維背板強度等於鋼絲的5倍，加上鎂合金機框，令機身可以既輕身又硬淨。值得一提是，機面及機背左右兩邊同時向下弧，而機側更特別稍稍凹入，手持機身更加舒服、穩陣。



作為今期旗艦機，硬件方面就採用頂級的Qualcomm Snapdragon 845處理器，另有6GB RAM及128GB ROM。軟件就搭載Android 9.0作業系統，操作流暢之餘，亦加入一系列新功能，包括長按Home鍵開啟Google助手、自動調節電池用量等。至於相機，後置2,260萬畫素鏡頭，對焦速度、曝光、成像都不俗，更內置「AI自動」模式，自動辨識人物、狗、貓、花、料理等模式。影靚相就更加容易。順帶一提，新機特別採用兩個充電IC，提升充電時的散熱效果，官方表示邊充電邊打機都唔會過熱，用家自然用得安心又放心。





規格表：

制式：GSM、WCDMA、TDD-LTE、FDD-LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon 845

記憶體：6GB RAM、128GB ROM

屏幕：6.2吋（2,992×1,440解像度）

鏡頭：（前置）800萬像素、（後置）2,260萬像素

其他：802.11ac、藍牙5.0、USB Type-C、NFC、IPX5/8

作業系統：Android 9.0

電池容量：3,130mAh

體積：154x73x8.8mm

重量：146g