Irving Penn　攝影界的泰斗

攝影名家的作品有價有市，像去年於紐約舉行的一場名為「美麗人生」（A Beautiful Life）的拍賣會，多幅時裝攝影名家的作品都以高達數十萬美元的價格成交，當中包括美國攝影師Irving Penn（1917年~2009年）。



Irving Penn生於新澤西州，成為國際知名的攝影家之前，本來是一位畫家，1943年開始在《Vogue》雜誌工作，拍攝了第一批彩色靜物攝影作品，自此之後，縱橫攝影界大半世紀。身為二十世紀其中一位最受尊崇的藝術家，Irving Penn以時尚攝影揚名，風格簡潔流麗，黑白對比鮮明，作品更被紐約大都會藝術博物館敦V&A博物館所收藏。



最近佩斯畫廊呈獻Irving Penn於香港的首個個展，並於H Queen’s展出，帶來30幀攝影作品，選自歐文・佩恩基金會的珍藏，是藝術家最具特色的作品，包括時裝攝影、人像攝影、裸體攝影及靜物攝影，橫跨其40年的職業生涯。除了攝影作品外，展覽亦會特別展出兩幅混合媒材畫作，揭示了藝術家在媒材實驗上鮮為人知的一面。