Ladies' Night：你咪理　我愛獎勵自己

【愛情的味道 隨身散發魅力】

香薰，除了有放鬆心情、提神和舒眠等作用，亦可以展現個人魅力，而氣味更加是一種低調的性感，不少男性都會無形中被女性散發的氣味吸引。

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【情人節 手袋顯「心」意】

農曆新年過後緊接就是情人節來臨，還未找到合心意的情人節禮物給愛侶，最簡單方法當然是「穩中求勝」，好似手袋就永遠是女士們最鍾意的禮物之一，永遠都不嫌多。

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【情意綿綿音樂盒 Sweet到頂點】

情人節臨近，當然要為心愛的另一半準備一份別出心裁的禮物。一個手工精緻的木製音樂盒，往往是不是女生的心頭好，如果音樂盒再配上名畫，更別具收藏價值。

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【各大潮流品牌 祝你「豬」事吉祥】

雖然豬嘜平日予人形象較為庸懶，但論設計方面的玩味及可塑性亦冠絕十二生肖。而家就立刻將各品牌出盡力打造的掌上明「豬」，一齊公「豬」於世，祝你豬籠入水。

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【本日日本：着潮Tee上身 送Snoopy迎Pig Pen】

即將踏入豬年，有想過把「豬豬」穿上身？日本的DOVER STREET MARKET GINZA，便趁着豬年，同14個潮牌聯乘推出豬Tee……

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【開運內衣 由內旺到外】

倫高級內衣專賣店Rigby & Peller，引入多個歐洲內衣品牌，為女士帶來最時尚的開運內衣。

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