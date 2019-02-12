【決性11點】膽小情人擔心開房

Q：我和男友拍拖多年，因兩人家裏都比較保守不接受同居，而且我們正儲錢買樓結婚，我們只能在外遊時才能同房。今個情人節，男朋友提議外宿，當我聽到他說晚餐後去「爆房」時，立即嚇一跳，男友說已用手機程式預訂了房間，不用尷尬等房。我是膽小之人，雖然很期待但依然有點驚怕，男朋友叫我不用過分緊張，當作去旅行住酒店，儘管一起去試試。我尤其擔心衞生，有甚麼要預備呢？

阿Fan



A：情慾空間匱乏已成常態，沒房沒樓的伴侶想去共度二人世界的親密時光，殊不容易。從前，很多伴侶對於俗稱去「開房」或「爆房」既好奇又抗拒，主觀認定這是色慾或色情事。時至今日，當連同居意慾也減低了，較多人改以平常心看待「開房」。

上情侶酒店早已不是從事特種行業人士才光顧的地方，它們已成為缺乏性空間的情侶的歡愉勝地，甚至乎各地旅遊人士也會選擇入住。隨時代演進，部分較新式的情侶酒店已相當着重優質管理和完善設備，改良了裝潢格局、房間情調、衞生質素、私隱、保安，以至設立了提前訂房服務。跟不太理會客人的害羞心理，雙雙對對的情侶需在接待處排隊等候上房的面貌，成強烈對比。

每年由情人節到年宵佳節，情侶酒店也會供不應求。男朋友預早悉心安排了這場情人節約會，甚有心思，相信他也不會預訂低質房間吧。他偏偏不選擇普通酒店房間，其實是希望兩口子能盡情盡性地享受浪漫刺激、性福無限的晚上激情，你可告訴自己不妨放開懷抱，首嘗「開房」經驗。衞生方面，如果你有所擔心，做法也很簡單，帶備一小瓶隨身消毒液噴一噴在床單被鋪上。浴缸在浸泡前，先行用沐浴液和熱水沖洗，便可用得安心。酒店提供的日用品大致齊全，與一般酒店無異，講究一點的可自備沐浴、洗髮和護髮液。若不喜歡使用房間提供的浴巾，可自行攜帶。情侶酒店通常會特別提供安全套，不過這類貼身用品，還是使用自攜、最習慣使用的安全套較穩妥。祝願你們的夢想早日實現，擁有安樂窩，能每天活在親密中！



李偉儀