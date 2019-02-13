中學生鐵路工作體驗　係時候報名啦！

還有幾個月就放暑假，當然要Book定活動啦！

貫穿不同角落的公共交通樞紐，恍如城市的動脈，有沒有興趣了解城市血管的日常運作呢？港鐵公司將於7月19日至31日期間，舉辦中學生暑期計劃「'Train' 出光輝每一程」，透過一系列活動，釋放他們的潛能，啟導他們思考未來及展開生涯規劃。

共8天的活動會分為三大部分，分別是三天的港鐵實習及體驗活動（如車站及商場工作體驗、參觀港鐵車務控制中心及車廠等）、三日兩夜學習體驗營，以及兩天自我認識及生涯規劃工作坊以及社區服務。最吸引是整個計劃費用全免，而參加者於活動期間，更獲提供「免費乘車證」乘搭港鐵，活動現正接受報名，截止報名日期為2月28日，有興趣就要快手啦！



活動適合對象：

．現正就讀中三至中五的學生

．具潛質及良好操行表現，能夠展現自己對未來的追求和理想

．其中兩科核心科目，包括中國語文、英國語文、數學或通識科，在校內考獲合格或以上評級

．較少機會參加同類培訓的學生將獲優先考慮



查詢及報名：https://www.trainforlifesjourney.com/