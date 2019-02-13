新竹小確幸　愛情火車站

當愛情來的時候，你躲不了，但要走時，也留不住。在新竹有個例外，它就是在台灣新竹內灣支線的「合興車站」，這個曾險被廢棄的車站，因一個愛情故事，才給留下來。話說在1958年，讀新竹中學高一的曾春兆，在火車上認識了鄰校成績全級第一名的女生彭智惠，每天開始「幾分鐘的約會」的浪漫；直至考試那天，男孩睡過了頭，火車開走了，心怕錯過考試被留級，無法再追及「女神」的他，決定發力追跑火車，足足追了2.1公里，結果他真的追上了，不單是火車，幾年後他還追到了女生，愛情真的開花結果。可惜2000年後，合興車站面臨廢站，曾春兆夫婦毅然決定認養車站，2014年薰衣草森林更進駐經營，給它打造成為全國唯一的愛情車站。



那些年的愛情故事，今日已跟合興車站一起留住，在車站的愛情候車室裏，不但用文字記下了這段浪漫故事，室的另一邊還掛着24個時鐘，指針都不再動，表示時間停在我跟你發生的美好一刻上……肉麻了嗎？也請看看車站的許願亭，它也掛滿了甜言蜜語許願牌，也浪漫得很。合興是全國少見的折返式車站，當年的折返式鐵軌如今已廢棄，跟主線已脫離後，鐵軌已改成景觀步道及公園，數台報廢的台鐵火車廂，現已改造成餐廳與手信小店，車廂車身也小添了浪漫的壁畫。在它的愛情月台上，有刻畫愛情幸福的藝術裝置，進站的內灣支線火車也是彩繪列車，令這個愛情車站更多添童真。



合興車站

地址：新竹縣橫山鄉力行村中山街1段17號

開放時間：平日 10:00am-6:00pm/假日9:30am-6:30pm

網址：https://www.facebook.com/lovestationHexing/

