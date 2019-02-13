為情人節燭光晚餐學煎牛扒

就快到情人節，想畀啲誠意和心上人享用一個Candle Night Dinner過二人世界，煎牛扒似乎是首選。唔想煎得過熟又或變柴皮做地獄廚神的話，不如讓中環一間現代美式餐廳行政總廚Chef Felipe Lopez打救你。他指新手入廚的話，可揀選容易烹調的肉眼或Short Rib，前者帶點油脂，入口有肉汁，後者質感滿滿又有肉味。



牛扒的醃料和烹調方法，和早前教的豬鞍差不多(【為情人節做足準備 達人教煎豬鞍】 https://bit.ly/2E6EKUu )，不過牛扒最佳的生熟度為3成，牛扒落鑊前才加點橄欖油、鹽和胡椒調味，燒熱油後離火放入牛扒以免濺起油花，之後要不斷在肉上淋熱油，新手難掌控牛扒的生熟度？可利用食物溫度計來測量，約攝氏30度後翻轉肉扒再淋油，煎約達到攝氏45度後便可放置室溫，約6至10分鐘後探測到達攝氏52度左右，便是3成熟Medium Rare。



醬汁方面，可以將煎牛扒的油來炒香乾葱和蒜，加百里香炒勻，放入各100毫升的紅酒和雞湯、1湯匙牛油煮勻成紅酒牛油汁，伴牛扒同時，添加香嫩軟滑滋味。

