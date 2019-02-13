本日日本：童星點心麵開主題公園　有乜玩？

要你數由細食到大、多年來歷久不衰的零食，數落原來選擇並不多，當中童星點心麵（ベビースターラーメン）肯定有份！這款炸得香脆、入口鹹鹹哋的麵類小食，早在1959年已於日本推出（當時叫Baby Ramen），係唔少人的童年回憶。如此經典的零食，上年宣布將在其誕生地三重縣津市開設跟工場連成一體的主題公園Oyatsu Town(收費：大人700日圓)，大家不禁好奇究竟有乜好玩，日前終於有進一步消息！公園定於7月20日開幕，內裏劃分多個趣味區域，最好玩首推Hoshiokun Kitchen A/B，畀你落手自製點心麵及朱古力脆脆，前者更可炮製出獨一無二的口味呢！另外，亦有大量玩到癲的部分，包括無論大人細路都啱玩的Oyatsu廣場，內裏有高8米的童星招牌卡通角色Hoshiokun化身而成的滑梯。還有分為三層、於日本規模數一數二的室內運動設施超Dodekai Athletic，大家可體驗充滿刺激感的溜索玩意。亦搵到包含攀岩、乒乓球、高爾夫球等6種運動疑似體驗的Sport Viking 6。加上全部設施以瓦通紙製成、專為小孩子設的Little Town，令一家大細都不愁寂寞。



想買手信的朋友，園區設有售賣專區Oyatsu Marche，齊備了200種以上不同口味的點心麵外，還有可將照片印到罐上包裝的Photo缶Assorted服務，讓你發揮創意製作自家的童星罐子。而公園亦有用餐區Baby Star Dining提供多款美食，唔駛擔心只有點心麵落肚。



玩完公園後，還有一個壓軸的餘興節目——可以參觀毗鄰的Oyatsu Company久居工場，通過指定的參觀路線，你可直擊由麵粉變成童星點心麵的過程，以及工作人員的工作情景，不過想參觀工場的話，記得要事先預約啊。



Oyatsu Town

地址：三重縣津市森町1945-11

營業時間：10:00am~6:00pm

網址：http://oyatsu.town/