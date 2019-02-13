為甚麼《皓鑭傳》、《獨孤天下》、《如懿傳》國君稱呼不同？

TVB一天之內播三齣後宮劇，大家睇厭未？雖然這些後宮劇劇情都是那幾道板斧，但也不是全無得着，例如《皓鑭傳》中的國君，都是趙王、秦王，皓鑭嫁的嬴異人（茅子俊飾）後來成為秦國國君，史稱秦莊襄王；《獨孤天下》中的楊堅（張丹峰飾）後來稱帝，歷史上稱為隋文帝；《如懿傳》中的乾隆（霍建華飾），歷史上稱為清高宗。一時「王」，一時「帝」，一時「宗」，係咪好亂呢！

心水清的朋友，大概都有印象，秦朝以前的君主，大都稱為王，漢朝至隋朝的君主，經常稱為「帝」，唐朝以後的君主，一般稱為「宗」。但為何會有不同呢？



【王與皇帝】

首先是「王」，其實在秦朝以前，就是國君的稱呼，在夏、商、周時期，國君都稱為王，例如周武王、周成王等等，到春秋戰國，周王室衰落，諸侯也相繼稱王，例如楚莊王、齊宣王等，當然還有秦王嬴政，而其父親，就是《皓鑭傳》中的秦莊襄王。

到了公元前221年，秦王嬴政滅掉六國，統一天下。這時嬴政覺得自己德兼三皇、功蓋五帝，不想沿用王的稱號，於是便取了「三皇五帝」中「皇」和「帝」，於是他便成為始皇帝，即使秦朝滅亡，一般國君都稱為皇帝。



【漢武帝與唐太宗】

漢朝至隋朝的皇帝，我們通常稱為「乜帝物帝」，例如漢武帝、隋文帝，而唐朝至清朝的皇帝，一般會稱為「乜宗物宗」，例如唐太宗、清高宗，叫法不同，其實是諡號和廟號之別。

所謂諡號，就有身份地位的人，死後人們根據他們的生平與品德修養，給予一個稱號，以總結其一生。漢朝到隋朝皇帝的稱呼方式，便是朝代名加諡號再加「帝」字。例如劉徹，是漢朝的皇帝，死後的諡號孝武，所以我們就叫劉徹為漢武帝。

廟號與諡號一樣，都是死後才定的，不同的是，廟號是供奉在廟中的稱呼，就是皇家供奉的祖宗牌位，一般有開創之功的是祖，有守成之德為宗。唐代以後，皇帝稱呼一般就是朝代名加廟號，例如李世民，他是唐朝的皇帝，死後廟號為太宗，所以就稱為唐太宗。

為甚麼漢朝不用廟號，而唐朝又不用諡號呢？原來唐朝以前，並非所有君主都有廟號的，只有於社稷有大功的皇帝才有廟號，例如漢武帝的廟號就是世宗，但到了唐朝以後，君主一般都有廟號，反觀諡號的字數由漢朝一般的兩個字演變到成十多個字，清朝更達二十多個字，諡號太長，不能簡稱，於是改用廟號作稱呼了。



【康熙雍正乾隆】

但為甚麼明清的皇帝，卻又變成崇禎、康熙、乾隆等稱呼呢？其實這些都是皇帝的年號，明朝以前，皇帝都有多個年號，例如唐玄宗便有開元和天寶兩個年號，漢武帝更有超過十個年號，到了明朝，朱元璋規定一個皇帝只有一個年號，清朝沿用，所以我們也習慣以年號來稱呼皇帝。