【情人節必煲】跨界Love Movie　甜過糖尿

甜絲絲的情人節,相信大家都安排了滿滿的節目,務求與另一半製造幸福回憶。為免過度消費,不少人會選擇留在家中簡單度過,吃過自製晚餐後再來一套愛情電影,既簡單又浪漫。 經典的愛情電影,相信大家都耳熟能詳,不妨觀賞一些另類愛情片,窺探人類與科技、喪屍和人魚的故事,從中了解愛情哲學,一起愛吧!





【心靈層面的對話:《觸不到的她》(Her)】

人類與AI間的愛情並非新鮮事,但在電影《觸不到的她》所描繪的感情卻尤其細膩、真摰。故事背景發生在未來世界,講述經歷離婚的男主角Theodore(Joaquin Phoenix飾演)購入了沒有軀體但富有感情的作業系統Samantha(Scarlett Johansson聲演),在只限聲音的交流中,展開了一段唯美的愛情關係,當中觸動心靈的對話,讓觀眾重新思索在愛情上的追求。



預告:https://imdb.to/2SR12li





【我愛你你咪理:《忘形水》(Shape Of Water)】

去年在奧斯卡金像獎奪得最佳電影、最佳導演、最佳配樂等獎項,全因《忘形水》當中所寫的人獸戀並無半點俗套。在60年代的冷戰時期,一名性格內向、外貌平庸、無法說話的研究所清潔女工Elisa(Sally Hawkins飾演),無意中與類似人魚的深海生物建立出奇妙關係,透過最簡單的肢體語言表達出單純的愛。值得一提,由Alexandre Desplat創作的電影配樂溫婉柔情,讓觀眾猶如置身水世界,絕對是另一大賣點。



預告:https://imdb.to/2DETaK2





【若你喜歡怪人:《幻海奇緣》(Edward Scissorhands)】

荷里活型男Johnny Depp和鬼才導演Tim Burton的經典合作,故事講述一名科學家因寂寞而創造出機械人Edward(Johnny Depp飾演),卻在裝嵌雙手前離世,令Edward永遠成為一個擁有剪刀手、無法親近他人的怪胎。縱使內心淳樸、率真,但惹人生怕的外表令Edward在社區內最終不被接納,亦無法好好保護心愛的女孩子Kim(Winona Ryder飾演);大家在感嘆這段愛情悲劇的同時,亦可藉此審視現實社會的醜陋。Johnny Depp和Winona Ryder是90年代的型男索女,當年二人戲裏戲外也是情侶,更為電影添上浪漫色彩。



預告:https://imdb.to/2N5JJHP





【係愛呀:《熱血喪男》(Warm Bodies)】

喪屍、殭屍與人類的愛情,由《Twilight》開始已經「拍到爛」,但《熱血喪男》卻帶出一份清新的浪漫。沒有記憶、心跳的喪屍R(Nicholas Hoult飾演)遇上陽光女孩Julie(Teresa Palmer飾演)後,竟然出現了異常的心理變化,漸漸浮現出愛慕和同情等富有人性的情感,他倆的愛情更為喪屍帶來前所未有的改變,不要問、只要信,真愛可以改變未來,係愛呀!



預告:https://imdb.to/2DBPPeP





【野生捕獲:《美女與野獸》(Beauty and the Beast)】

如果不再是二人世界的情人節,要選一套合家歡的愛情片,《Beauty and the Beast》可說是不二之選。由智慧美人Emma Watson飾演的鄉村姑娘Belle本已是一大賣點,再配以動人音樂和優美舞步,帶大家走進童話世界,感受一份「唔睇樣」的愛情,男主角最後才現出俊郎相貌,卻一見難忘,迪士尼的功力真不是蓋的。



預告:https://imdb.to/2DzYtdR