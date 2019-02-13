【情人節必煲】跨界Love Movie　甜過糖尿

甜絲絲的情人節，相信大家都安排了滿滿的節目，務求與另一半製造幸福回憶。為免過度消費，不少人會選擇留在家中簡單度過，吃過自製晚餐後再來一套愛情電影，既簡單又浪漫。 經典的愛情電影，相信大家都耳熟能詳，不妨觀賞一些另類愛情片，窺探人類與科技、喪屍和人魚的故事，從中了解愛情哲學，一起愛吧！





【心靈層面的對話：《觸不到的她》（Her）】

人類與AI間的愛情並非新鮮事，但在電影《觸不到的她》所描繪的感情卻尤其細膩、真摰。故事背景發生在未來世界，講述經歷離婚的男主角Theodore（Joaquin Phoenix飾演）購入了沒有軀體但富有感情的作業系統Samantha（Scarlett Johansson聲演），在只限聲音的交流中，展開了一段唯美的愛情關係，當中觸動心靈的對話，讓觀眾重新思索在愛情上的追求。



預告：https://imdb.to/2SR12li





【我愛你你咪理：《忘形水》（Shape Of Water）】

去年在奧斯卡金像獎奪得最佳電影、最佳導演、最佳配樂等獎項，全因《忘形水》當中所寫的人獸戀並無半點俗套。在60年代的冷戰時期，一名性格內向、外貌平庸、無法說話的研究所清潔女工Elisa（Sally Hawkins飾演），無意中與類似人魚的深海生物建立出奇妙關係，透過最簡單的肢體語言表達出單純的愛。值得一提，由Alexandre Desplat創作的電影配樂溫婉柔情，讓觀眾猶如置身水世界，絕對是另一大賣點。



預告：https://imdb.to/2DETaK2





【若你喜歡怪人：《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）】

荷里活型男Johnny Depp和鬼才導演Tim Burton的經典合作，故事講述一名科學家因寂寞而創造出機械人Edward（Johnny Depp飾演），卻在裝嵌雙手前離世，令Edward永遠成為一個擁有剪刀手、無法親近他人的怪胎。縱使內心淳樸、率真，但惹人生怕的外表令Edward在社區內最終不被接納，亦無法好好保護心愛的女孩子Kim（Winona Ryder飾演）；大家在感嘆這段愛情悲劇的同時，亦可藉此審視現實社會的醜陋。Johnny Depp和Winona Ryder是90年代的型男索女，當年二人戲裏戲外也是情侶，更為電影添上浪漫色彩。



預告：https://imdb.to/2N5JJHP





【係愛呀：《熱血喪男》（Warm Bodies）】

喪屍、殭屍與人類的愛情，由《Twilight》開始已經「拍到爛」，但《熱血喪男》卻帶出一份清新的浪漫。沒有記憶、心跳的喪屍R（Nicholas Hoult飾演）遇上陽光女孩Julie（Teresa Palmer飾演）後，竟然出現了異常的心理變化，漸漸浮現出愛慕和同情等富有人性的情感，他倆的愛情更為喪屍帶來前所未有的改變，不要問、只要信，真愛可以改變未來，係愛呀！



預告：https://imdb.to/2DBPPeP





【野生捕獲：《美女與野獸》（Beauty and the Beast）】

如果不再是二人世界的情人節，要選一套合家歡的愛情片，《Beauty and the Beast》可說是不二之選。由智慧美人Emma Watson飾演的鄉村姑娘Belle本已是一大賣點，再配以動人音樂和優美舞步，帶大家走進童話世界，感受一份「唔睇樣」的愛情，男主角最後才現出俊郎相貌，卻一見難忘，迪士尼的功力真不是蓋的。



預告：https://imdb.to/2DzYtdR

