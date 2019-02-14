暖男出手炮製情人節急救包
2019年02月14日 09:00
東網電視更多新聞短片
只要花點心思及少少時間，即可自製獨一無二的情人節禮物。(張群生攝)
情人節是浪漫節日，但並不代表有情飲水飽。如果閣下都有這個錯誤觀念，而沒有準備任何禮物的話，分分鐘可能在情人節變失戀日。臨急臨忙未必可以買到心水的示愛禮物，不如等擅長自製窩心糕餅甜點的烹飪導師Jason，教整情人節禮物急救包，材料及做法都超簡單，在短時間內即可自製物輕情意重的小禮物。
首先是心形Cake Pops，材料包括蛋糕、牛油、糖霜、水、白朱古力漿及紅色食用色素。做法是先將蛋糕、牛油、糖霜、水混合搓成心形狀，沾上用白朱古力漿加紅色食用色素調成粉紅色朱古力即成。
至於心心曲奇餅，材料有牛油、糖霜、雞蛋、泡打粉、低筋麵粉、奶粉及紅色食用色素。做法是將牛油、糖霜、雞蛋、泡打粉、低筋麵粉、奶粉混合搓成麵糰，分兩份，其中一份加入紅色食用色素調成粉紅色。雪凍麵糰，壓成約半厘米厚度，先用圓形或方形模裁出不同形狀，再在中間用心形模截出心形，在原味上放上粉紅色心形，在粉紅色麵糰放上原味心形麵糰，放入預熱至攝氏160度的焗爐中焗15分鐘即成。
最後是完全沒有難度的玫瑰花朱古力，材料有白朱古力漿、紅色食用色素及食用銀粉。將白朱古力漿分成兩份，其中一份用紅色食用色素調成粉紅色，將朱古力漿注入玫瑰花矽膠模內，代朱古力成形後，掃上食用銀粉即成。
【心形Cake Pops】
材料：
牛油蛋糕 300克
牛油 10克
糖霜 50克
水 4克
白朱古力漿 少許
紅色食用色素 少許
【心心曲奇餅】
材料：
牛油 140克
糖霜 100克
雞蛋 1隻
泡打粉 1茶匙
低筋麵粉 260克
奶粉 20克
紅色食用色素 少許
【玫瑰花朱古力】
材料：
白朱古力漿 800克
食用銀粉 少許
紅色食用色素 少許