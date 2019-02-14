暖男出手炮製情人節急救包

情人節是浪漫節日，但並不代表有情飲水飽。如果閣下都有這個錯誤觀念，而沒有準備任何禮物的話，分分鐘可能在情人節變失戀日。臨急臨忙未必可以買到心水的示愛禮物，不如等擅長自製窩心糕餅甜點的烹飪導師Jason，教整情人節禮物急救包，材料及做法都超簡單，在短時間內即可自製物輕情意重的小禮物。



首先是心形Cake Pops，材料包括蛋糕、牛油、糖霜、水、白朱古力漿及紅色食用色素。做法是先將蛋糕、牛油、糖霜、水混合搓成心形狀，沾上用白朱古力漿加紅色食用色素調成粉紅色朱古力即成。



至於心心曲奇餅，材料有牛油、糖霜、雞蛋、泡打粉、低筋麵粉、奶粉及紅色食用色素。做法是將牛油、糖霜、雞蛋、泡打粉、低筋麵粉、奶粉混合搓成麵糰，分兩份，其中一份加入紅色食用色素調成粉紅色。雪凍麵糰，壓成約半厘米厚度，先用圓形或方形模裁出不同形狀，再在中間用心形模截出心形，在原味上放上粉紅色心形，在粉紅色麵糰放上原味心形麵糰，放入預熱至攝氏160度的焗爐中焗15分鐘即成。



最後是完全沒有難度的玫瑰花朱古力，材料有白朱古力漿、紅色食用色素及食用銀粉。將白朱古力漿分成兩份，其中一份用紅色食用色素調成粉紅色，將朱古力漿注入玫瑰花矽膠模內，代朱古力成形後，掃上食用銀粉即成。



【心形Cake Pops】

材料：

牛油蛋糕 300克

牛油 10克

糖霜 50克

水 4克

白朱古力漿 少許

紅色食用色素 少許



【心心曲奇餅】

材料：

牛油 140克

糖霜 100克

雞蛋 1隻

泡打粉 1茶匙

低筋麵粉 260克

奶粉 20克

紅色食用色素 少許



【玫瑰花朱古力】

材料：

白朱古力漿 800克

食用銀粉 少許

紅色食用色素 少許