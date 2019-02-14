情侶專屬「心心眼」I LOVE KENZO限定系列

繼早前為農曆新年推出大紅大虎設計的CNY Capsule Collection後，於濃情二月，KENZO再次準備好與一眾潮人「做節」。雖然品牌無開宗明義講到明呢個「心心眼」Capsule Collection係專為情人節而推出，但整個I LOVE KENZO系列的單品設計，都將大量紅色心心及愛神弓箭與招牌單眼圖案結合，唔使畫公仔畫出腸都知此系列擺到明就係為熱戀中嘅情侶或者會將會成為情侶嘅型男索女而設，當然如果你未有示愛對象以表心迹的話，高呼「I LOVE KENZO」亦一樣無問題！



整個系列除推出Hoodie、Sweatshirt及T-Shirt服飾設計之外，同時亦為大家準備了Leather Cap、Leather Clutch、Leather Bumbag、Tote Bag、K-Bag、K-Street Sneakers、Tennix Sneakers及Espadrilles等一系列送禮自用兩雙宜的配飾單品，買兩件個同款同色做埋情侶裝都唔過分！

