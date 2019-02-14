愛心朱古力　媲美名店出品

咩話？仲未準備好情人節禮物？唔緊要，今日都未過一樣趕得切自製朱古力送給另一半，賣相更可媲美名店出品，快快把握機會跟Tastemade Japan學嘢啦！但首先你要預備幾個心形模具。



【士多啤梨朱古力】



材料：

士多啤梨朱古力、白朱古力 各1杯

朱古力條、果仁 各適量



做法：

1. 先把士多啤梨朱古力及白朱古力煮溶，分別淋一半在心形模具上。

2. 用牙籤畫上花紋，鋪上朱古力條及果仁裝飾，放入雪櫃冷藏。



【抹茶朱古力】



材料：

抹茶朱古力 1杯

白朱古力 少許

朱古力條、果仁、食用花 各適量



做法：

1. 把煮溶了的抹茶朱古力倒滿心形模具，唧上幾點白朱古力醬。

2. 用牙籤畫上心形花紋，鋪上朱古力條、果仁及食用花等裝飾，雪凍即成。



【黑朱古力】



材料：

黑朱古力 1杯

士多啤梨朱古力 少許

果仁 適量



做法：

1. 把黑朱古力醬倒滿心形模具，用士多啤梨朱古力醬唧上斜紋。

2. 用牙籤畫上花紋，鋪上果仁裝飾即可冷藏。



【白朱古力】



材料：

白朱古力 1杯

朱古力醬 少許

果仁 適量



做法：

1. 在模具上倒滿白朱古力醬，外圍唧上朱古力圓點。

2. 用牙籤畫上心形花紋，中間鋪滿果仁及朱古力醬，然後冷藏。