Gadget搞心思　冧冧女神

情人節係女生最期待嘅日子，男士當然要趁呢個咁浪費嘅節日氹下身邊人。仲諗住睇戲、食飯，加多份小禮物，會唔會太行貨？今年不如試下用Gadget，再多啲心思，女神見到實心心眼啦！



招式1：得意Emoji卡通樣

想搏得情人一笑，當然要搞搞新意思。依家唔少手機已經加入自製人像Emoji，好似Samsung Galaxy Note 9嘅AR Emoji，就可以自動製作出得意嘅動態表情貼紙，經WhatsApp send畀對方。另外，仲可以試埋大熱嘅《ZEPETO》，可以自製卡通人像及換造型，最正係可以加入其他人帳戶，再製作出雙人、多人版卡通相。想冧人當然要試埋一系列Couple專用嘅Pose，好似互攬、錫錫、拖手等，夠晒Sweet呀！



招式2：情侶手帶互鼓勵

唔少人都想買啲情侶款色嘅禮物，Fitbit新出嘅智能手帶Charge 3就好適合，皆因設計中性之餘，仲提供唔同長短、款式嘅錶帶，男女都啱帶，又唔使同款同色咁老套。買咗智能手帶，就可以鼓勵雙方一齊行多啲，做下運動，促進健康兼感情添！特別在於手機《Fitbit》App內，可以將對方加入為朋友，隨時睇到對方平均每日行走步數、贏取嘅虛擬徽章及獎盃，更加可以於App內向對方Send個鼓勵甚至訊息，互動性超高！



招式3：即影Moody相

情人節約會，冇咩可能唔影合照留念啦！想幅相更有特色兼紀念價值，不妨試下Diana Instant Square Adriano，可以拍攝Lo-Fi菲林效果，吸引在採用instax SQUARE方形即影即有相紙，相紙唔貴又易買。而且相機套裝仲有一大堆鏡頭、配件可以使用，包括110mm長焦、75mm標準、20 mm魚眼、55mm廣角及38mm超廣角，仲有設計獨特的Diana Flash閃光燈，逐款試都有排你玩，有藉口畀你多啲時間親近女神呀！



招式4：Jam相有驚喜

拍拖影埋大堆合照，打印出嚟都可以搞搞新意思。Canon SELPHY CP1300迷你打印機粉紅色外形夠晒靚，而且加入Wi-Fi Shuffle Print無線隨機拼圖打印模式，透過手機App《Canon PRINT Inkjet/SELPHY》就可以傳送相片到打印機，最多8部裝置同時連線打印拼圖相片，隨時Jam相。兩個人嘅話，一人揀4幅就啱啱好，打印機就會自動幫你拼圖，效果次次唔同，驚喜十足。值得一提，剛剛仲新推出兩款Kanahei's Small animals限量版禮盒套裝，一款附送收納袋，另一款送限定Tote Bag，兩款相信女士都會鍾意。



招式5：航拍玩特效

想趁情人節示愛、求婚，想拍片紀錄重要Moment，航拍機就唔少得。好似DJI Mavic 2 Zoom，機身細細又可以摺疊，夠晒便攜。而且電量足夠持續飛行31分鐘，影段微電影都仲得。男士們除咗可以自由控制機體，同時內置一系列不同拍攝模式，當中POI（Point of Interest） 2.0就最特別，因為機體可以自動圍繞所選主體拍攝，圍繞半徑、高度等都可以調校，360度拍攝主體，效果超特別。加埋後期剪接，Upload去面書放閃一流！



情人節好去處

未諗到情人節去邊度？其實唔少商場都有擺放情人節主題布置，好似沙田新城市廣場拱形玻璃天幕廣場就有擺放巨型裝置包括「幸福櫻の號列車」、「甜蜜幸福の鳥居」、「戀戀幸福の鐘駅」、「櫻の戀愛駅」、「長久の幸福駅」，打卡、影相位多到數唔晒。而且部分裝置仲有得玩，例如「長久の幸福駅」設有幸福售票機，預測幸福指數；神社祝願鐘就可以敲鐘，祈求願望成真。



荃灣區就推介荃灣廣場，5樓戶外太空樂園擺放七彩達摩豬，勁可愛！而且仲有唔少影相靚位，包括逾13米長的「粉櫻步道」、6米高的「巨型祝福塔」、「祈福祝願寺」、「幸福甜蜜池」及「光影神社」，孖住情人走一圈就最好不過！



自製紙品

Canon旗下網頁Canon Creative Park，一向為用家提供唔少立體紙品素材。今年亦有情人節專區，備有禮盒、情人節卡片、花盒等題材，用打印機將內容打印再剪剪貼貼就完工，咁有心機，係人都讚！



https://bit.ly/2SrXNBz

