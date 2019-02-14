北歐簡約美學　ONE by THOMSEN EYEWEAR

走北歐極簡風格的眼鏡品牌ONE by THOMSEN EYEWEAR，由創辦人Morten Thomsen與丹麥設計師兼金匠Flemming Bo Hansen共同主理，所推出的鏡框設計均以經典輪廓為原點，但鏡架並非採用一般眼鏡品牌會用的醋酸纖維（Acetate）或者賽璐珞（Celluloid）打造，而是選用一整塊醫療級不銹鋼（含碳量高及不含鎳的高硬度不銹鋼）切割而成，刪減傳統眼鏡必須的鉸鏈、螺絲及鉚釘，令鏡架線條更簡潔流暢，同時因為沒有焊接關係，穩定性、靈活性及輕便性各方面都更為出色，徹底體現出北歐設計所追求的簡約美學。



是次the WAREHOUSE optical所引入的ONE by THOMSEN EYEWEAR最新系列，所推出的鏡架型號均以世界各地大城市如：Basel（巴塞爾）、Cambridge（劍橋）、Copenhagen（哥本哈根）、Firenze（佛羅倫斯）及Stockholm（斯德哥爾摩）等等命名，並以離子化處理為冰冷冷的鏡架添上色彩，除了演繹出常見單色設計的Boston Frame、Wellington Frame、Double Bridge Frame款式以外，更有拼色及色落效果的大膽設計，比起市場上其他同樣主打金屬鏡架的眼鏡品牌更具玩味。