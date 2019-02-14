三界五行：【兔】健康第一　安全至上

生肖屬兔的人，今年事業運相當好，大吉曜「將星」與「三台」照耀，你在團隊受人尊重，眾望所歸，令人心服口服，必有一番大作為。更喜流年處於六白位，對增加名望、升職，都有很大幫助。六白是「武曲」星，與「將星」同宮，一加一，不會等於二這麼簡單，六白也主驛動，如果目前崗位未能給予最佳發展機會，可考慮在農曆正月到四月期間轉工或調職。坐言起行，千萬不要光想不做，更不要講多過做，因為「武曲」與「將星」都是敢作敢為的，但進取不忘穩健，與法律有關的更須加倍留神，小心「官符」招惹官非。



「金匱」帶來財富，正職、兼職、投資都有理想回報，做生意的有可觀進帳，財運較好的月份是農曆正月、二月、六月、九月、十月和十二月。「金匱」也利於購買有儲蓄成分的保險，或基金作長線投資。值得注意的是，工作雖然順利，但責任和工作量都不輕，豪爽的消費令心情愉快，也算是一項保本投資，因為健康是爭勝的資本。



感情運和愛情運都相當好，但正月要保持低調與謙卑，一旦趾高氣揚，甚至囂張，令友人和愛人望而生畏，就會失去很多合作機會。健康是今年運氣最薄弱的一環，財多身子弱，再加上有財又有才，必須提防「五鬼」與「飛符」聯手攻擊你的健康，少沾煙酒，不暴飲暴食，保持充足睡眠；更重要的是，不要疲勞駕駛，注意交通安全。（兔之二）



方向宇