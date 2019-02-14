靈敢侶情：婆媳大戰~誰的錯？（上）

新年過後，陳氏夫婦仍在冷戰。



為了甚麼？由一粒糖果講起。



年初一，夫婦二人帶着五歲女兒去拜年。由於女兒已咳了一個月，陳太在到埗後，便指着滿桌糖果交帶一眾親友︰「別給她吃。」



想不到奶奶聽後，竟然帶頭不聽話，還企圖將糖果塞進孫兒的手裏︰「不怕啦，才一粒！」



陳太強硬地阻止︰「不成，她咳了一個月啦！」



這個時候的陳先生呢？



他就勁了，突然變成外人，一臉「別人的家事，他不方便管」的樣子，坐在梳化嗑瓜子。



十多分鐘過去，陳太聽到女兒的咳聲。過去嗅一嗅小嘴，很濃郁的糖味！



「你偷吃糖果？」陳太問女兒。



女兒堅持沒有吃過。



偷糖吃，再說謊，陳太震怒，但話還未罵出口，奶奶已經出來拯救︰「別偷偷聲啦，是我給她的。」



「是嫲嫲叫我別告訴你的。」女兒繼而和盤托出。



「都說她咳，不能吃糖果！」陳太埋怨奶奶。



「小朋友總會咳啦！你老公兒時還不是這樣！」奶奶搬出三十幾年前的育兒經驗。



「以前的病菌那有現在的惡！」陳太站在現代反駁，同時望向陳先生求救。



但陳先生仍然堅守「尊重別人家的私隱」的原則，繼續嗑瓜子。於是，夫妻由初二開始冷戰。



你讀完此事之後，認為這是誰的錯？



下篇再講。



（待續）



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。



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