靈敢侶情：婆媳大戰~誰的錯？（上）
2019年02月14日 16:00
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（互聯網）
新年過後，陳氏夫婦仍在冷戰。
為了甚麼？由一粒糖果講起。
年初一，夫婦二人帶着五歲女兒去拜年。由於女兒已咳了一個月，陳太在到埗後，便指着滿桌糖果交帶一眾親友︰「別給她吃。」
想不到奶奶聽後，竟然帶頭不聽話，還企圖將糖果塞進孫兒的手裏︰「不怕啦，才一粒！」
陳太強硬地阻止︰「不成，她咳了一個月啦！」
這個時候的陳先生呢？
他就勁了，突然變成外人，一臉「別人的家事，他不方便管」的樣子，坐在梳化嗑瓜子。
十多分鐘過去，陳太聽到女兒的咳聲。過去嗅一嗅小嘴，很濃郁的糖味！
「你偷吃糖果？」陳太問女兒。
女兒堅持沒有吃過。
偷糖吃，再說謊，陳太震怒，但話還未罵出口，奶奶已經出來拯救︰「別偷偷聲啦，是我給她的。」
「是嫲嫲叫我別告訴你的。」女兒繼而和盤托出。
「都說她咳，不能吃糖果！」陳太埋怨奶奶。
「小朋友總會咳啦！你老公兒時還不是這樣！」奶奶搬出三十幾年前的育兒經驗。
「以前的病菌那有現在的惡！」陳太站在現代反駁，同時望向陳先生求救。
但陳先生仍然堅守「尊重別人家的私隱」的原則，繼續嗑瓜子。於是，夫妻由初二開始冷戰。
你讀完此事之後，認為這是誰的錯？
下篇再講。
（待續）
周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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