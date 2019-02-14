PetPet聯萌：6號 x Tim Lui　貓奴情人

相信不少樂迷都知，Rubberband的幾位成員都是愛貓之人，其中主音6號和太太Tim Lui就更加是一對貓奴夫妻，Tim Lui說：「其實我一直都很喜歡貓，也很想養，但卻沒有勇氣，怕有一日要面對生離死別時，我會受不了，但後來有朋友對我說了一個道理，他說其實無論如何，寵物的壽命都比自己短，與其思考牠只能陪我十多年，不如想想當自己領養了流浪貓，在牠十多年的貓生當中，你就為牠提供了一個舒適的家，給牠滿滿的愛，令牠有一個快樂的貓生，我十分同意這個想法，所以最終鼓起勇氣，領養了兩隻貓。」



雖然沒有小朋友，但與兩隻小貓的相處，就令6號和Tim Lui有了管教小朋友的感覺，而Tim Lui就是一個虎媽，平日會比較緊張牠們進食的分量，會考慮何時要食乾糧或濕糧，也會嘗試為牠們料理食物，但6號則剛剛相反，很多時都沒有規矩，比較放肆，6號說：「我的確是相對放縱，但我覺得糧兜既然沒有食物，牠們又在叫，應該是肚餓吧。雖然現在大哥開始有點肥胖，但我認為，男孩是要壯一點。」



對兩人來說，貓咪快樂時發出的咕咕聲（Purr），亦為他們提供一種寧靜的狀態，6號說：「聽到牠在咕，對我來說就像是心靈治療等New Age東西，整個人就像冥想一樣，突然靜了下來，有時下午如果工作不太忙碌，可以留守在家，看見牠們在窗枱咕咕聲，好像與牠們一起冥想，是很舒服的時刻，十分治愈。」