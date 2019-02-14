【健樂事】元宵食湯圓 4粒=1碗飯

今天是曲折離奇的2月14日，相信四方八面已經「提醒」你是情人節，不贅；倒是想告訴大家，還有下星期二(2月19日)正月十五元宵佳節，也是中國情人節，或許你點都要慶祝一番，真恭喜！

事實是無論你是否有情人，元宵節吃湯圓也是常識吧！關於湯圓，據說起源於宋朝，當時流行吃一種以糯米粉搓成、外形圓碌碌的甜品，由於糯米糰在鍋裏烹煮時載浮載沉，所以最早稱其為「浮元子」，後來就改稱「元宵」，同樣有全家團圓的意思。及至1912年，袁世凱當上大總統，因為「元」和「袁」同音，而「宵」與「消」亦是同音，多疑的袁世凱深怕「袁消」，即「袁世凱被消滅」，於是在1913年元宵節前，勒令將「元宵」改稱為「湯圓」。



【熱量超高】

既然湯圓的主要材料是糯米，因此屬澱粉類，吃多了便會累積熱量，簡而言之就是肥！點肥法？一粒有餡的湯圓，熱量約70大卡，已相當於四分之一碗白飯，比如常見的芝麻、花生湯圓，一粒約70卡路里，而豆沙湯圓就肥少啲，一粒約55卡路里，有數得計，即係吃上四粒湯圓，便等於吃了一碗白飯，是不是好得人驚？雖然吃湯圓的一刻會有飽滯感，但又無白飯那麼飽肚，一定會再進食其他食物，不知不覺就會攝取過量熱量。



【不易消化】

以糯米製成的湯圓，不易消化，故應避免睡前或晚間進食，否則會產生脹氣不適，影響睡眠，正所謂飽飽滯滯、頂住個胃咁解。此外，湯圓的餡料含糖分、脂肪及磷等成分，容易造成身體負擔，長者、幼童，以及糖尿病、高血壓、痛風症的患者只能淺嘗，由於高熱量的湯圓會令血糖快速上升，所以糖尿病患者於進食湯圓前，最好先吃一些蔬菜「打底」，而且也要減少正餐中澱粉質的攝取量。一般人都愛佐以薑湯或片糖水烹調湯圓，但為免熱量大超標，建議各位不要喝湯了，特別是心臟、肝臟、腎臟功能異常患會者容易水腫，絕不能喝湯。此外，進食湯圓後如能散步30分鐘，可以幫助消化，也能避免食滯情況。

